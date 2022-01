Flächentausch mit Land soll Wehingen Lösung bringen bei Wasserversorgung

Der Neubau eines dritten Wasserhochbehälters bei Fronhofen ist nach Ansicht der Gemeinde Wehingen dringend notwendig. Dafür würde die Gemeinde aber ein bestimmtes Flurstück des Staatswaldes benötigen. Dies könnte nun Anlass für einen großflächigen Flächentausch zwischen der Gemeinde und dem Land Baden-Württemberg sein.

Vor zwei Jahren ist eine der Haupt-Wasserleitungen im Ort am Sportplatz geplatzt und einer der beiden Hochbehälter, die beide auf der nördlichen Seite der Gemeinde stehen, war dadurch in kürzester Zeit leer gelaufen, erläutert Bürgermeister Gerhard Reichegger gegenüber unserer Zeitung. Dies habe noch einmal gezeigt, dass die Struktur der Wasserversorgung in Wehingen dringend verbesserungsbedürftig sei.

Aufgrund des überalterten Leitungsnetzes käme es in der Gemeinde immer wieder zu Wasserrohrbrüchen, so Reichegger, zugleich brauche die Industrie im Ort viel Wasser. Ein dritter Wasserhochbehälter würde es erlauben, bei Rohrbrüchen flexibler zu reagieren und so die Wasserversorgung im Ort zu sichern.

Neue Leitungen

Da die Hohenberggruppe, von der Wehingen 100 Prozent seines Wassers bezieht, plant, in Fronhofen neue Leitungen zu legen, möchte die Gemeinde dies nutzen, um zeitgleich den neuen Hochbehälter zu errichten.

Für die Trinkwasserversorgung der Gemeinde Wehingen sind insgesamt 1824 Kubikmeter Wasser pro Tag nötig. Der geplante Hochbehälter hätte ein Fassungsvermögen von 500 Kubikmetern und soll auf dem gleichen Wasserstandsniveau wie der bereits vorhandene Hochbehälter „Rubäcker“ liegen. So könnte, falls einer der Behälter beispielsweise wegen Reinigungsarbeiten ausfalle, der jeweils andere Behälter die Trinkwasserversorgung sicherstellen.

Eigentum des Landes

Für den neuen Wasser-Hochbehälter „Fronhofen“ würde die Gemeinde allerdings das Wald-Flurstück Nr. 900 mit einer Größe von 5307 Quadratmetern benötigen, das im Eigentum des Landes Baden-Württemberg ist. Daher hatte die Gemeinde für dieses anvisierte Baugrundstück dem Land einen Grundstückstausch vorgeschlagen.

Forst Baden-Württemberg, die Anstalt öffentlichen Rechts, die die Staatswälder des Landes verwaltet, hatte daraufhin den Tausch von weiteren Waldgrundstücken der Gemeinde Wehingen mit Grundstücken des Staatswaldes vorgeschlagen - um so die Landeswaldflächen, die derzeit an verschiedenen Stellen der Gemeindegemarkung verteilt sind, zusammenlegen und abrunden zu können.

Insgesamt bietet das Land eine Gesamtwaldfläche mit einer Größe von 105 526 Quadratmetern zum Tausch mit wertgleichen Gemeindewaldflächen an, wobei ein möglichst flächengleicher Tausch angestrebt wird. Der Gemeinderat hat diesem Tausch nun grundsätzlich zugestimmt. Nun wird ein entsprechendes Wertgutachten eingeholt, um so sicherzustellen, dass die getauschten Waldgrundstücke auch wirklich wertgleich sind.