Fit für den Straßenverkehr

Die Schüler der fünften und sechsten Klassen des Gymnasiums Gosheim-Wehingen (GGW) erhielten in diesen Tagen ein Radfahrtraining durch die Konstanzer Polizei, vertreten durch Tanja Kaluza-Rall und Klaus Vogt. Zuerst galt es, einen anspruchsvollen Geschicklichkeitsparcours mit möglichst wenigen Fehlerpunkten zu durchfahren. Dann gab es zehn Quizfragen zum Thema „Sicheres Verhalten als Radfahrer im Straßenverkehr“. Anschließend wurden die Schüler in Kleingruppen auf den neuen Fitnesspfad in Richtung Gosheim geschickt. Unterwegs sollten sie eine Lehrkraft finden und dort an einem verkehrsuntüchtigen Fahrrad fehlende Ausstattungsmerkmale benennen. Auf dem Rückweg zum GGW wartete auf die Schüler noch eine letzte Aufgabe vor der Heilig-Kreuz-Kirche: eine Liste von Fragen rund um den Uhrenturm.

Die Besten jeder Klasse erhielten jeweils eine knallgelbe Kopfbedeckung. Damit sind Radfahrer schon von Weitem gut erkennbar. Den Kontakt zur Polizei hatte Christina Braunschweiger hergestellt, die Beauftragte für Verkehrserziehung am GGW. Im Namen der ganzen Schule dankt sie der Polizei, die den Schülern diese ebenso lehrreichen wie unterhaltsamen Stunden auf dem Fahrrad ermöglichte.