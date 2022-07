Firmung in Böttingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In der Pfarrkirche St. Martinus in Böttingen feierte Pater Ankit Chaudhary zwei Firmgottesdienste zusammen mit Gemeindereferentin Sylvia Straub, die jeweils von einer eigens für diesen Anlass zusammengestellten Musikgruppe um Maria Münch sowie von Nils Mayer an der Orgel mitgestaltet wurden.