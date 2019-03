Firma ist sein Lebenswerk

Zehn Jahre hat Eduard Spreitzer gebraucht, um sich an die Idee zu gewöhnen, sein Lebenswerk endgültig an seine Söhne – und seinen Neffen – zu übergeben. Doch noch immer ist der 75-Jährige täglich in der Gruner AG, hält Kontakte in die Auslandsniederlassungen, reist regelmäßig dorthin. Aber das operative Geschäft führen seit letztem Jahr Patrick und Wolfgang Spreitzer sowie Martin Spreitzer. Doch wer den verbindlichen und doch bestimmten Mann kennt, weiß, dass man ihn vergeblich in der Südsee-Hängematte suchen wird. Jetzt baut er ein Hotel in Wehingen.

Spreitzer ist der Typ Heuberger Unternehmer, die ihren Erfolg selbstbewusst schätzen, aber immer auch wissen, dass in ihm auch eine gute Portion glücklicher Fügung steckt. Die nicht vergessen haben, wie es sich anfühlt, wenn fehlendes Geld Möglichkeiten verbaut. Und die daraus Verantwortung ableiten und das Gefühl, aus Dankbarkeit der Welt, der Region, den Menschen etwas zurückgeben zu wollen.

Die Fronhofer Kirche zum Beispiel – Spreitzer hat finanziell wesentlich dazu beigetragen, dieses Geschichtsdenkmal – die Urkirche des Heubergs – zu erhalten. Das Hotel, das er jetzt baut: in Wehingen eine Lücke füllend und nicht in erster Linie eine Geldanlage. Da gebe es lukrativere, sagt er. Aber es fehle der Region strukturell an Dienstleistungen, und das will er ändern. Wenn irgendwo eine schlimme Katastrophe geschieht, dann wird gespendet. Vereine können immer auf die Unterstützung der Firma und des Privatehepaars setzen. Soziale Verantwortung ist für Spreitzer keine Worthülse.

Dienstlich auf der ganzen Welt unterwegs, immer auch auf der Suche nach Ideen und Inspirationen, verbringen Spreitzers ihre Urlaube gern in Österreich oder Südtirol, früher Italien. Tennis im Wehinger Tennisclub oder Golfen und Wandern, das sind die Hobbies von Eduard und Maria, genannt Maja, Spreitzer geborene Hafen. „Ich habe nicht die Gene zum Angeben“, lacht Spreitzer, und: „Ich habe nie ein Haus in Nizza gebraucht.“

„Wir wissen, wo wir herkommen, und ich weiß, was Armut heißt“, sagt Spreitzer. Denn der wirtschaftliche Erfolg ist ihm nicht in die Wiege gelegt worden. Die Familie stammte aus Slowenien, genauer der deutschsprachigen Insel Gotschee, die mit dem Hitler-Mussolini-Pakt erstmals „geräumt“ und die Familien einige Kilometer weiter ins „Deutsche Reich“ verfrachtet wurden, und dann das zweite Mal zum Ende des Krieges, das Spreitzer, seine sieben Geschwister und die Eltern erst für einige Jahre nach Österreich und dann nach Gosheim brachte.

Der begabte Junge ging, mangels Alternativen und der Tradition folgend, ins Internat nach Haigerloch, er sollte Priester werden. „So hat es Pfarrer Schilling beschlossen“, lacht Spreitzer heute. Die Pfarrer erkannten oft als erste die Begabungen der Kinder und hatten bei den streng gläubigen Katholiken einen großen Einfluss auf deren Bildungsweg. Es wurde dann nichts mit dem Pfarrerberuf, mehrere andere Schulstationen folgten, der ursprüngliche Berufswunsch Bierbrauer war dem Vater nicht solide genug, und so machte der junge Eduard eine Lehre bei Alfons Weiss zum Industriekaufmann. Diese Firma gibt es nach Verkauf und Herumgeschiebe durch international agierende Konzerne und Finanzinvestoren inzwischen nicht mehr.

1982 ergab sich die große Chance: Wolfgang Gruner bot Spreitzer den Einstieg in seine Firma als Teilhaber, damals mit 100 Beschäftigten, da er einen geeigneten Nachfolger suchte. „Wie kannst du da einsteigen?“ habe man ihm gesagt, weil Relais zu diesem Zeitpunkt wegen der bereits im Absprung befindlichen fernöstlichen Tiger als in Deutschland sterbende Branche galten.

Falsch prognostiziert, zumindest bei Gruner. Denn die Strategie, ganz stark durch den inzwischen nebenberuflich als Betriebswirt agierenden Spreitzer, war immer: „Die oberste Pflicht ist der Markt. Den beobachten, dabei sein und die Nase in den Wind halten.“ Schnell, flexibel und innovativ sein, das hat Gruner an die Weltmarktspitze bei Hochstromrelais und Stellantrieben gebracht. Und die werden fast überall gebraucht – bei intelligenten Stromnetzen ebenso wie jetzt in der 48-Volt-Technologie der E- beziehungsweise Hybridfahrzeugtechnik.

Inzwischen hat Gruner in Serbien über 500, in Tunesien über 300, in Indien 150 und in Wehingen 380 Mitarbeiter. Einen Umsatz von 100 Millionen Euro in 2018 hat die AG – die Anteile sind im Spreitzer-Familienbesitz – und rechnet 2019 mit zweistelligen Zuwächsen.

„Wir sind immer ein wenig antizyklisch“, lacht Spreitzer, denn andernorts kühlt sich die Konjunktur eher ab. „Glück ist, wenn Vorbereitung auf Chance trifft“, sagt er. Die Firma, das ist „mein Lebenswerk“. und er habe nie, auch nicht in Zeiten, als er 80 Stunden in der Woche gearbeitet habe, Stress empfunden. Wie geht das? Warum müssen andere Menschen mit Konsum und Protz kompensieren, und er nicht?

Vielleicht, weil Spreitzer die Fähigkeit hat, sich auch Geschäftsfreunde zu wirklichen Freunden zu machen. Menschliche Beziehungen, die daraus erwachsen, bringen ihn immer wieder auch seinen persönlichen Vorlieben näher: Ein Besuch des Bolschoj-Theaters etwa mit einem russischen Geschäftsfreund - Spreitzer liebt klassische Musik. Oder seine besondere Neugierde auf andere Länder, Kulturen, die Geschichte, auf die er zwangsläufig auf seinen Dienstreisen trifft.

Spreitzer kann mit Menschen umgehen, ist weltgewandt, freundlich, unverstellt auf jeder Bühne. Woher hat er das - der Unternehmer vom Heuberg? „Ich hatte einen guten Lehrmeister“, sagt er, während der Ausbildung. Humanistische Bildung vom Gymnasium mit Englisch, Griechisch, Latein, Sprachen, später auch mal an der Volkshochschule. Immer offene Augen, Neugierde, Humor und eine grundsätzliche Abneigung gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit, gepaart mit einem ernst gemeinten Katholizismus - das dürfte die Mischung ausmachen.

Er ist Mitglied der CDU seit vielen Jahren, kennt Erwin Teufel schon als jungen Mann, und hat trotzdem „einmal Willy Brandt gewählt“.

Chagall-Motive an den Wänden, Hemingway und Steinbeck sowie Bücher zur Geschichte und den Stauferkaiser Friedrich II im Regal. Daneben eine Kinderzeichnung und die Kiste mit Spielsachen von den geliebten Enkeln Moritz und Charlotte in einem schönen Haus in der Wohnbausiedlung nahe der Firma mit Blick zum Bürgle – so leben Eduard und Maja Spreitzer.

Am Freitag, 5. April, wird Eduard Spreitzer für seine Verdienste um die Gemeinschaft und seine Heimatgemeinde die Staufermedaille des Landes und die Ehrenbürgerwürde Wehingens verliehen.