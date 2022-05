Firma Hermle steigert Konzernumsatz um 27 Prozent

– Die Maschinenfabrik Berthold Hermle AG konnte ihr Geschäft 2021 gegenüber dem von der Corona-Pandemie beeinträchtigten Vorjahr wieder kräftig ausbauen: Sowohl die neuen Bestellungen als auch Umsatz und Ergebnis des schwäbischen Werkzeugmaschinen- und Automationsspezialisten legten deutlich zu. Darüber informiert das Unternehmen in eine Pressemitteilung.

Beim Auftragseingang verbuchte Hermle im abgelaufenen Geschäftsjahr konzernweit ein Plus von rund 81 Prozent auf 439,1 Millionen Euro. Im Vorjahr waren es noch 242,5 Millionen Euro. Dabei erhöhten sich die neuen Bestellungen aus dem Inland um 65,2 Prozent auf 163,8 Millionen Euro und aus dem Ausland um 92,0 Prozent auf 275,3 Millionen Euro. Zu Jahresbeginn hatte sich die Nachfrage pandemiebedingt noch verhalten gezeigt, legte dann allerdings kräftig zu, sodass Hermle im dritten Quartal und im gesamten zweiten Halbjahr neue Höchstwerte beim Bestelleingang erzielte.

Der Hermle-Konzernumsatz stieg 2021 um 26,6 Prozent auf 376,0 Millionen Euro (Vorjahr 296,9 Millionen). Gefragt waren vor allem Industrie 4.0-Lösungen inklusive des neuen Hermle-Robotersystems „RS 1“. Als einer der führenden Komplettanbieter im Bereich Automation hat Hermle inzwischen ein breites Spektrum von der automatisierten Einzelmaschine bis zur integrierten Automationslösung für die Industrie 4.0-Fertigung im Programm.

Auf die im Jahresverlauf deutlich gestiegene Geschäftsdynamik konnte Hermle schnell und flexibel reagieren, da die Belegschaft während der Corona-Krise stabil gehalten wurde. Am 31. Dezember 2021 hatte Hermle konzernweit 1320 Beschäftigte, das waren 16 Personen mehr als am Vorjahresstichtag.

Dank der hohen Kompetenz und Motivation des Hermle-Teams wurden sowohl die im Jahresverlauf stark anziehende Kapazitätsauslastung als auch zunehmende Störungen in der Lieferkette gut bewältigt. Zusätzlich war das Unternehmen in der Lage, in größerem Umfang für 2022 vorzuproduzieren. Vor diesem Hintergrund erhöhte sich das Betriebsergebnis 2021 konzernweit um 37,6 Prozent auf 74,6 Millionen Euro.

Auf dieser Basis werden Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung am 6. Juli vorschlagen, die Dividende auf 9,00 Euro je Stamm- und 9,05 Euro je Vorzugsaktie zu steigern. Die Ausschüttung setzt sich aus einer unveränderten Basisdividende von 0,80 Euro beziehungsweise 0,85 Euro sowie einem von 4,20 Euro auf 8,20 Euro erhöhten Bonus zusammen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen eine an der Dividendenhöhe orientierte Prämie erhalten, um ihre große Einsatzbereitschaft zu honorieren.

In das Geschäftsjahr 2022 ist Hermle mit einem hohen Auftragsbestand gestartet. Durch den Ukraine-Krieg haben sich die Risiken für die weitere Entwicklung jedoch erheblich, wenn auch nicht quantifizierbar erhöht. Dies betrifft nicht nur den allgemeinen künftigen Nachfrage-verlauf, sondern vor allem mögliche Lieferausfälle. Das eigene Russland-Geschäft ist für das Unternehmen dagegen von untergeordneter Bedeutung. Aus heutiger Sicht rechnet Hermle im Gesamtjahr mit einem Anstieg des Konzernumsatzes um mindestenszehn Prozent. Das Betriebsergebnis dürfte sich hierzu wegen der zu erwartenden weiteren Material- und Energiepreissteigerungen unterproportional entwickeln.

Das Unternehmen beabsichtigt, die Kapazitäten an den beiden Produktionsstandorten auszubauen. Begonnen wurde bereits mit dem Aufbau einer neuen Spindelmontage am Firmensitz in Gosheim. Darüber hinaus steht dort in Abhängigkeit von der weiteren konjunkturellen Entwicklung und der Situation in der Bauindustrie die Errichtung eines neuen Schulungs- und Anwendungszentrums an. Insgesamt plant Hermle in den nächsten fünf Jahren Investitionen von rund 60 Millionen Euro in Goseim und Zimmern.