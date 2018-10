Firma Hermle feiert Mitarbeiter

Die Gosheimer Maschinenfabrik Hermle hat auch in diesem Jahr ihre treuesten Mitarbeiter geehrt. An erster Stelle stand am Freitagabend Alfons Betting, der 50 Jahre im Unternehmen feiert. „So ein Jubiläum ist äußerst selten“, sagte Vorstandsmitglied Gabriele Peyerl. Auch Manfred Schulz (40 Jahre) und Markus Aicher (25 Jahre) dankte Peyerl für die Treue: „Ihr habt mit einer enormen Energie dieses Unternehmen voran gebracht.“

Neben den „alten Eisen“ gab es ein Dankeschön an 40 Angestellte der Maschinenfabrik und der Tochtergesellschaft Hermle-Leibinger Systemtechnik für ihr Zehnjähriges. „Ihr seid eine wichtige Größe für junge Kollegen“, dankte Gerd Grewin, Vorsitzender des Betriebsrats. „Der Schlüssel zu Erfolg ist die Treue“, beendete Grewin seine Rede, nachdem er das Foyer mit Anekdoten seiner Hermle-Vergangenheit zum Lachen gebracht hatte.

Bürgermeister Bernd Haller war derweil beeindruckt von dem „Pulk“ an Jubilaren. „Diese Anzahl an treuen Mitarbeitern beweist das gute Miteinander in diesem Unternehmen“, meinte Haller und überreichte Betting und Schulz Urkunden vom Land Baden-Württemberg.

50 Jahre beim gleichen Arbeitgeber: 1968 fing Alfons Betting als erster Hermle-Auszubildender für Elektromechanik an. Im Laufe seiner Karriere arbeitete er sich bis zu einem Vorstandsposten hoch. Nach der offiziellen Ehrung konnte er am Buffet mit den anderen 42 Jubilaren anstoßen.