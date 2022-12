Firma Bauser in Wehingen ehrt Mitarbeiter

Auch in diesem Jahr hat die Firma Werner Bauser GmbH in Wehingen langjährige und geschätzte Mitarbeiter für Ihre Betriebstreue geehrt. In einer kleinen Feierstunde bedankte sich Geschäftsführer Michael Bauser für die Treue und überreichte Präsente sowie eine Urkunde (Foto: Firma Bauser). Geehrt wurden Gerd Auer ( 40 Jahre ), Ralf Schleg, Jakob Tomas, Anatolij Pichurov, Mariana Hemerling (jeweils 25 Jahre ), Ute Gätschmann, Werner Stein und Hans- Dieter Liebig (10 Jahre).