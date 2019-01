Finanzspritzen zum runden Geburtstag

Der Musikverein Wehingen hat am Samstag sein 180-jähriges Bestehen gefeiert. Im kleinen Rahmen blickte Andrea Steiner als Vorsitzende des Vereins beim Festakt in der Schlossberghalle zurück auf diese lange Zeit, indem sie verglich, was war, was bleibt und was wird. Den musikalischen Rahmen lieferte ein weibliches Klarinettensextett unter der Leitung von Karl Heinz Dreher. Zu den Gratulanten zählten Bürgermeister Gerhard Reichegger und Dietmar Straub vom Blasmusik-Kreisverband.

Es war ein emotionaler Rückblick der Vorsitzenden, die immer wieder auf das Gemeinsame, das Miteinander im Verein hinwies und mit Beispielen belegte. Ihr gedanklicher Sprung zurück in die Vergangenheit offenbarte die Anfänge vor 180 Jahren, als die Wehinger Blechmusik ihren Anfang nahm. Sie würdigte den Einfluss der Musikerfamilie Angst auf die Entwicklung des Vereins und stellte immer wieder vergleichend die augenblickliche Situation dar, die nur dadurch so positiv ausfällt, weil das personelle Zusammenspiel gut funktioniert und sie sich als Vorsitzende, die seit zehn Jahren die Fäden in der Hand hält, auf ihre heute nicht nur mehr männlichen Vereinsmitglieder verlassen könne.

Große Bedeutung maß sie der Jugendarbeit zu, die mit dazu beitragen solle, die Zukunft des Vereins zu sichern. Sie sprach von einem Glücksfall, als sie ihren Vorstandskollegen Tobias Kube als unermüdlich schaffenden Kollegen aus seinem Schattendasein ins rechte Licht rückte. Damit streifte sie das menschliche Zusammenwirken innerhalb des Vereins und betonte dessen Wichtigkeit. Dass man als Verein auch auf die Anerkennung durch die Gemeinde baue, erwähnte sie als zentrales Argument. Auch die Sponsoren waren ihr Dankesworte wert, ohne die ein Verein die zunehmend wachsenden Aufgaben nicht mehr stemmen könnte. Mit einem großen Dankeschön und einer optimistischen Zukunftsprognose, begleitet von ein paar Tränchen, schloss sie die Jubiläumsanalyse ab.

Bürgermeister Gerhard Reichegger zollte dem Musikverein Respekt für die „beachtliche Entwicklung“ in den zurückliegenden 180 Jahren. Der Musikverein sei eine begehrte und bewährte Formation, die aus dem öffentlichen Leben nicht wegzudenken sei. Eine bemerkenswerte Führungsmannschaft sorge für eine bestmögliche Entwicklung in die Zukunft. Musik, so Reichegger, verbinde, bewege und bringe Emotionen und habe damit entscheidenden Einfluss auf unser Leben. Mit einer Finanzspritze aus dem „Sitzungsgeldertopf“ bedankte sich der Bürgermeister bei der Vorsitzenden und wünschte dem Verein eine positive Zukunft.

Dietmar Straub vom Blasmusik-Kreisverband sprach von einem Meilenstein in der Geschichte des Blasmusikwesens. Der Wehinger Verein habe sie entscheidend mitgeprägt und sei heute top aufgestellt. Besonderes Lob hatte er für die gute Jugendarbeit übrig. Insgesamt sei die Arbeit im Musikverein eine echte Bereicherung für die Gemeinde und präge damit auch die kulturelle Entwicklung des ländlichen Raumes. Auch er überreichte der Vorsitzenden eine kleine finanzielle Anerkennung. Dann war es Zeit, auf die zurückliegenden 180 Jahre anzustoßen und sich noch einmal vom Dreherschen Klarinettensextett mit Festtagsmusik unterhalten zu lassen.