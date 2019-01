Feuerwehrleute legen viel Wert auf Weiterbildung

13 Mal ist die Böttinger Feuerwehr im vergangenen Jahr zu Einsätzen alarmiert worden. Bei der Jahreshauptversammlung hielt man Rückblick auf ein von Einsätzen, Übungen und Weiterbildungen geprägtes Jahr.

Wie dem Bericht des Kommandanten Benjamin Flad zu entnehmen war, waren die meisten Einsätze technische Hilfeleistungen. Diese waren achtmal Grund für die Alarmierung. Bei drei Einsätzen handelte es sich um Brandfälle, in einem Fall erfolgte die Alarmierung zum Zwecke einer Menschenrettung und einmal hatte eine Brandmeldeanlage ausgelöst.

Aus Präventionsgründen leistete die Böttinger Feuerwehr bei drei Veranstaltungen in der Mehrzweckhalle einen Sicherheitsdienst und einen weiteren beim Tag der offenen Tür der Firma SHL. Bei vier Umzügen und bei einer Prozession wurde Verkehrssicherheitsdienst geleistet.

Bei 14 Übungsabenden bereitete man sich auf den Ernstfall vor. Zwei Abende waren speziell für Atemschutzgeräteträger und einer für Maschinisten ausgelegt. Bei drei weiteren Abenden für Führungskräfte übten die Zug- und Gruppenführer einsatztaktische Maßnahmen. Die Jahresübung fand bei der Firma Drehteile Flad statt.

Christian Flad absolvierte den Atemschutzgeräteträgerlehrgang. Christian Buchwitz nahm am Jugendgruppenleiterlehrgang sowie an der Fahrausbildung zur Erlangung der Führerscheinklasse C teil und besuchte das Seminar „Medien in der Jugendfeuerwehr“. Das Seminar „Feuerwehr und Umsatzsteuer“ besuchte Michael Grimm. Zwölf Atemschutzgeräteträger absolvierten die jährliche Wiederholungsübung und frischten ihr Wissen in der Brandübungsanlage auf.

Der Ausbildungsstand der Einsatzabteilung liegt den Worten Flads zufolge auf gutem Niveau. Insgesamt verfügt die Wehr über drei Zugführer, drei Gruppenführer, 19 Truppführer, 26 Sprechfunker, 19 ausgebildete, davon zwölf aktive Atemschutzgeräteträger sowie 20 Maschinisten, davon 15 mit Führerscheinklasse C.

Schriftführer Alexander Minder blickte ausführlich zurück. Kassenwart Michael Grimm informierte über die Finanzen und Jugendfeuerwehrwart Alexander Häring über die Aktivitäten der Jugendfeuerwehr.

Da die kameradschaftlichen Aspekte im vergangenen Jahr etwas zu kurz kamen, plante man für 2019 einen Ausflug und einen Kameradschaftsabend. Außerdem ist im Anschluss an das Kinderferienprogramm wieder das Grillfest für die Öffentlichkeit geplant.

Ehrungen

Alexander Häring bekam für 25-jährigen Dienst in der Böttinger Feuerwehr das silberne Feuerwehrehrenzeichen mit Urkunde des Landes Baden-Württemberg überreicht. Die Verbandsehrung wurde vom stellvertretenden Vorsitzenden des Kreisfeuerwehrverbands Tuttlingen, Bernd Knittel, durchgeführt. Für Harald Reichmann, Michael Grimm und Dominik Rösler hatte er das bronzene Ehrenzeichen mit Urkunden dabei. Die drei leisten seit 15 Jahren aktiven Dienst in der Feuerwehr. Den Glückwünschen Knittels schloss sich Kommandant Benjamin Flad an. Von der Feuerwehr gab es für 15-jährigen Dienst einen Likör und für 25-jährigen Dienst eine Armbanduhr als Präsent. Bürgermeister Benedikt Buggle hatte für 25-jährigen Dienst einen Wurstkorb der Gemeinde mitgebracht.

Tobias Grimm wurde vom Kommandanten per Handschlag in die aktive Mannschaft übernommen. Keine Probe versäumt haben Pauline Häring, Tabea Mattes, Amelie Flad, Michael Häring, Christian Buchwitz und Benjamin Flad. (sz)