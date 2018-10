Feuerwehrhaus soll bis Jahresende fertig sein

Bürgermeister Albin Ragg hat im Gemeinderat berichtet, dass die Straßenbauarbeiten im Rebbergweg und in der Silcherstraße durch die Firma Koch erst im Laufe des Oktobers abgeschlossen werden könnten. Im Feuerwehrgerätehaus werden aktuell Fliesenarbeiten, Elektroarbeiten und Sanitärarbeiten ausgeführt. Mit der Fertigstellung des Feuerwehrgerätehauses, einschließlich der Außenanlagen, sei bis zum Jahresende zu rechnen.

Die Zimmereiarbeiten am Dach und am Kamin der Arztpraxis, Gebäude Hauptstraße 62, liegen laut Ragg im Zeitplan. Da ohnehin ein Gerüst am Gebäude angebracht sei, werde die in die Jahre gekommene Außenfassade saniert und mit einem neuen Farbanstrich versehen. Der Vorsitzende gab einen Zwischenbericht zur Bestandserhebung, Optimierung und Dokumentation der Straßenbeleuchtung, die 2019 abgeschlossen werden soll.

Auch im Schuljahr 2018/2019 bietet die Gemeinde für Schüler der Grundschule eine Betreuung im Rahmen der verlässlichen Grundschule, vor Beginn des Unterrichts und nach Unterrichtsende, eine Hausaufgabenbetreuung und Mittagessen an. Luana Guadagnino-Palazzo betreut die Kinder bei den Hausaufgaben und Barbara Ginter betreut die Schüler vor und nach der Schule sowie während des Mittagessens. Derzeit besuchen die verlässliche Grundschule laut Ragg 18 Kinder (Vorjahr elf Kinder), die Hausaufgabenbetreuung neun Kinder (Vorjahr elf) und acht Kinder (Vorjahr vier) nehmen am Mittagessen im benachbarten Kindergartengebäude teil.

Der Bürgermeister berichtete, dass Stefan Giesser aus Deilingen vom Gemeinderat als neuer Mitarbeiter für den Gemeindebauhof gewählt wurde. Aus dem Kreis der Zuhörer wurde gefragt, warum einzelne der erst vor zwei bis drei Jahren installierten LED-Leuchten flackern würden. Ragg sagte, dass innerhalb der Gewährleistungsfrist mehrere dieser Fälle aufgetreten seien, die auf einen defektes Vorschaltgerät zurück zu führen seien. Der Leuchtkörper der LED-Leuchten sei nicht ursächlich für die festgestellten Funktionsstörungen an einzelnen Leuchten. Die Hersteller der LED-Leuchten bewerben ihre Produkte laut Ragg mit einer Lebensdauer von etwa 50 000 Stunden, was einer Einsatzzeit von zwehn bis zwölf Jahren entspreche.