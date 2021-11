Feuerwehren üben in Gosheim

In der vergangenen Woch nahm die Feuerwehr Spaichingen an einer Alarmübung in Gosheim teil. Angenommen wurde ein Brand mit Lebensgefahr für Menschen in einem Gebäudeteil des Werkes der Firma Berthold Hermle AG. Wie im Alarmplan standardmäßig hinterlegt, wurde die Feuerwehr Spaichingen mit einem Löschzug zu dem angenommenen Brand alarmiert. Vor Ort ging ein Trupp unter Pressluftatmer ins Gebäude vor. Zudem wurde die Drehleiter vor dem Gebäude in Stellung gebracht und zur “Brandbekämpfung” eingesetzt. Versorgt wurde die Drehleiter mittels Wasserversorgung durch das ebenfalls im Löschzug angerückte Löschgruppenfahrzeug Katastrophenschutz. Ebenfalls an der Übung beteiligt waren die Feuerwehr aus Gosheim sowie die Führungsgruppe Heuberg, welche sich aus Mitgliedern verschiedener Feuerwehren auf des Heubergs zusammensetzt. Foto: Feuerwehr Spaichingen