Feuerwehren rücken zu Anlagenbraund aus

Nach einem Brand in einer Lüftungsanlage in eine Lackiererei in einem Gewerbegebiet in Reichenbach sind am Freitagvormittag die Feuerwehren aus Reichenbach, Gosheim und Wehingen ausgerückt. Ein Reichenbacher Feuwerwehrmann sprach von einer „vorbildlichen Evakuierung“, das, sehe man in dieser Form selten. Über Ursachen und Folgen des Brandes war am Freitagmorgen noch nichts bekannt. Es gab wohl (Stand 10.30 Uhr) keine Verletzten. Koordiniert wurde der Einsatz von der Führungsgruppe Heuberg, die immer dann zum Einsatz kommt, wenn Feuerwehren aus mehreren Ortschaften