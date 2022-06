Feuerwehr rückt zu Brand in Verteilerkasten aus

Die Feuerwehr Gosheim und das DRK Wehingen sind am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr zu einem Brand in einem Stromverteilerkasten in der Schwabenstaße ausgerückt. Das teilte die Polizei nun mit. Dort kam es zu einem Feuer, weil es offenbar einen Kurzschluss gab. Das Feuer wurde von der Wehr schnell gelöscht und der Verteiler belüftet. Aufgrund des Defekts gab es auch einen kurzzeitigen Stromausfall, der wiederum einen falschen Alarm in einem Unternehmen am Forchenwald auslöste. Wie hoch der Schaden am Stromverteiler ist, steht noch nicht fest.