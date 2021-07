Feuerwehr inspiziert Bubsheimer Firma – und wird überrascht

Im Rahmen einer Firmenbesichtigung bei der örtlichen GERO GmbH ist die Feuerwehr Bubsheim mit einer Spende für die Jugendförderung überrascht worden.

Die Feuerwehr Bubsheim organisiert im Rahmen der zweiwöchigen Übungen regelmäßig Führungen in ortsansässigen Firmen. Im Fokus stehen dabei Brandmeldeanlagen, Fluchtwege, Brandschutzkonzepte und besondere Brandlasten wie große Vorräte an Heizöl, Schneidöl und sonstige Gefahrstoffe. Die Belastung durch diese Stoffe ist in der lokalen, meist metallverarbeitenden Industrie besonders hoch und den Feuerwehrmitgliedern häufig unbekannt, heißt es in einer Pressemitteilung. Darüber hinaus lernen die Feuerwehrmitglieder die Gebäudestrukturen kennen, was im Ernstfall Leben retten kann.

Aktueller Anlass war nun die Installation einer neuen Brandmeldeanlage bei der GERO GmbH. So hießen am frühen Abend Geschäftsführer Klaus Merkt zusammen mit Gesellschafterin Susanne Roth sowie dem Werksleiter und Logistikleiter, einen Teil der Einsatzmannschaft vor Werk 1 willkommen. Die andere Hälfte darf coronabedingt die Firma erst in der darauffolgenden Woche besichtigen.

Zunächst wurde den interessierten Feuerwehrleuten das Stammwerk nahe dem Ortskern gezeigt, welches historisch gewachsen und entsprechend verwinkelt ist. Teile vom Gebäude waren einigen Feuerwehrkameraden noch von einem Brand im Jahr 2007 bekannt. Dabei wiesen die GERO Führungskräfte darauf hin, was alles bereits für den Schutz der Mitarbeiter getan wurde und derzeit zusätzlich noch in Umsetzung ist. Klaus Merkt machte deutlich, dass regelmäßig eine Brandschau durch unabhängige Stellen durchgeführt werde und die daraus resultierenden Vorschläge gewissenhaft geprüft und umgesetzt würden.

Anschließend ging es weiter zu Werk 2 im Industriegebiet Oberholz. Dort sind die Räume übersichtlicher und die Feuerwehr kann im Notfall von mehreren Seiten das Gebäude betreten.

Zum Abschluss der eineinhalbstündigen Führung übergab Susanne Roth dem Kommandant Stefan Moser und Interimsjugendleiter Jens Sauter einen Spendenscheck für die Jugendförderung in Höhe von 1000 Euro. Wofür die Jugendfeuerwehr dieses Geld benutzt, ist derzeit noch unklar, aber die aktuellen Inzidenzwerte lassen auf gemeinschaftliche Unternehmungen zur Förderung der Kameradschaft unter den Jugendlichen hoffen.