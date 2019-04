Feuer in Metallbetrieb sorgt für Großeinsatz

Zu einem Brand und einem folgenden Feuerwehreinsatz in einer Lagerhalle eines Metallverarbeitungsbetriebes ist es am Dienstagmorgen kurz nach 5.30 Uhr gekommen. Die umliegenden Feuerwehren - unter anderem aus Deilingen, Gosheim und Spaichingen - rückten zu dem Betrieb in der Langen Straße am nordwestlichen Ortsrand von Deilingen aus. Noch vor acht Uhr war das Feuer nach Angaben der Polizei fast vollständig gelöscht. Neben der Einsatzleitung der Feuerwehr Deilingen war auch der Kreisbrandmeister Andreas Narr vor Ort.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden im Verlauf der Löschmaßnahmen angrenzende Anwohner mittels Radiosendern vorsorglich zum Schließen von Fenstern aufgefordert. Eine Gesundheitsgefahr geht vom Rauch allerdings nicht aus, wie die Polizei betont.

Nach erster Einschätzung dürfte an der Lagerhalle und den durch den Brand in Mitleidenschaft gezogenen Produktionsmaschinen ein hoher Schaden im sechsstelligen Bereich entstanden sein. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

