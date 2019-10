Festwochenende beim Musikverein Wehingen

Das Jubiläumsjahr des Musikvereins Wehingen steuert langsam auf seinen Höhepunkt zu. So gibt es am Wochenende gleich dreifach Grund, in die Wehinger Schlossberghalle zu kommen.

Am Freitagabend um 20 Uhr gastieren zunächst „Dui do on de sell“ auf der Showbühne. Petra Binder und Doris Reichenauer widmen sich dem weiblichen Sprengstoffthema „Wechseljahre“, indem sie das Leben auf die Bühne bringen und ihr Auftritt zur Gesprächstherapie mutiert. Mit einer einzigartigen Mischung aus warmherziger Satire und messerscharfer Ironie, gepaart mit trockenem Humor begeistern die beiden das Publikum. Saalöffnung ist um 18.30 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf zu 19 Euro und an der Abendkasse für 21 Euro.

Der Samstagnachmittag gehört den Kindern. Schlagerstar Markus Becker hat sich als Entertainer für Kindernachmittage einen Namen gemacht. Viele seiner Songs („Das rote Pferd“, „Hörst du die Regenwürmer husten“? „Ich bin ein Pandabär“) sind Hits für das Kinderzimmer. Daneben gibt es eine Zaubershow, Luftballonbasteln, Kinderschminken und einen Waffelstand. Für die Erwachsenen wird eine „Malle-Bar“ eingerichtet. Saalöffnung ist um 13.30 Uhr. Kinder bis drei Jahre haben freien Eintritt. Kinder 5 Euro, Erwachsene 7 Euro. Karten für beide Veranstaltungen auf: www.schlossberghalle-wehingen.de, auf dem Rathaus und bei jedem aktiven Musikvereinsmitglied.

Freunde der deftigen Hausmannskost kommen dann am Sonntag bei der leckeren Schlachtplatte voll auf ihre Kosten. Schlachtplatte, Schupfnudeln, Kesselfleisch mit Kraut und Bratwürste stehen dann ganz oben auf der deftigen Speisekarte.

Zum Frühschoppen und zum Mittagessen unterhält der Musikverein Egesheim. Am Nachmittag trägt der Musikverein Weilen u.d.R. bei Kaffee und Kuchen zur Unterhaltung bei. Den Schlusspunkt setzt die Wehinger Seniorenkapelle, die auch die Verlosung der Tombola musikalisch umrahmt.