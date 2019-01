Fest als Dank für ehrenamtliches Engagement

Mit einem feierlichen Gottesdienst und einem großen Fest hat sich die Seelsorgeeinheit Oberer Heuberg bei den zahlreichen Ehrenamtlichen bedankt, die sich rund ums Jahr in ihren sechs Gemeinden Mahlstetten, Böttingen, Bubsheim, Königsheim, Egesheim und Reichenbach engagieren. Der Gottesdienst, gemeinsam zelebriert von Dekan Matthias Koschar und dem Pastoralteam, Pfarrer Johannes Amann, Pater Ankit Chaudhary sowie Gemeindereferentin Sylvia Straub, bildete zugleich den Abschluss der Pastoralvisitation, die im Auftrag des Bischofs in den vergangenen Monaten in der Seelsorgeeinheit durchgeführt worden war.

Vielleicht komme das Wort „Dekan“ ja daher, dass er nur rund alle zehn Jahre in den Gemeinden aufkreuze, scherzte Koschar in seiner Predigt. Zuletzt sei er 2007 zur Visitation dagewesen. Ansonsten ging er auf die symbolische Bedeutung der Dreikönigsgeschenke Gold (Menschwerdung Gottes), Weihrauch (Hingabe an andere) und Myrrhe (Heilung) ein und sprach über die Initiative „Kiamo“ der Diözese Rottenburg-Stuttgart – die Abkürzung steht für „Kirche am Ort“, die ohne das Engagement vieler Menschen gar nicht denkbar sei. Musikalisch umrahmt wurde der Gottesdienst vom Kirchenchor Mahlstetten unter der Leitung von Friederike Weber und von einer Mehr-Generationen-Band, dirigiert von Maria Münch.

Nach Abschluss der Messe gingen die Feierlichkeiten in der Festhalle Mahlstetten weiter. Die Leitbilder aller sechs Gemeinden der Seelsorgeeinheit waren dort auf Tischen mit Stoff- und Filzpuppen nachgestellt – biblische Szenen, denen sie sich verpflichtet fühlten. Ein großzügiges Buffet wartete außerdem auf die Teilnehmer. An einer Foto-Stellwand waren Bilder von den Aktivitäten der vergangenen Jahre zu sehen. Weitere Fotos zeigte Sylvia Straub in einer Diapräsentation.

Gut kam auch ein von ihr vorbereitetes Ratespiel an. Dabei wurden die Anwesenden aufgefordert, aufzustehen, die eine bestimmte, auf der Leinwand eingeblendete Gemeinsamkeit hatten (etwa Kommunionhelfer zu sein oder im Kirchenchor zu singen). Die zweiten Vorsitzenden aller sechs Gemeinden mussten diese Gemeinsamkeit erraten – ihre Treffsicherheit führte zu einigem Raunen und Schmunzeln im Saal. Überhaupt war zu spüren, dass ein gemeinsamer Geist alle Anwesenden trägt – und dass sich die sechs Gemeinden mit all ihren Haupt- und Ehrenamtlichen als Einheit fühlen.