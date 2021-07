Feier zum 75-jährigen Vereinsbestehen auf 2022 verschoben

Das Jahr 2021 sollte für den SV Egesheim ein ganz besonderes werden durch das „Vereinsjubiläum 75 Jahre SV Egesheim“. Denn kurz nach Kriegsende, am 10. Juni 1946, wurde der Verein noch unter französischer Besatzung, gegründet. Durch die Corona-Pandemie wurde beschlossen, diesen Geburtstag in das Jahr 2022 zu verschieben.

Die Jahreshauptversammlung des SV Egesheim zum Vereinsjahr 2020 wurde aufgrund der Corona-Pandemie nun in den Juli verschoben. Zwei wichtige Ehrenämter in der Vorstandschaft galt es zu besetzen: Den Schriftführer, zudem stellte sich der 1. Jugendleiter Andreas Bürgin nicht mehr zur Wiederwahl. Umso erfreulicher zeigte sich der Vorsitzende Edgar Sauter, dass beide offenen Stellen neu besetzt werden konnten. Jonas Ganz, der bereits als Beisitzer tätig ist, stellt sich vorerst für ein Jahr als Schriftführer zur Verfügung, da er noch nicht sicher sagen kann, wohin er sich nächstes Jahr nach seinem Studium hin orientiert. Daniel Bitdorf ließ sich nach dem Ausscheiden von Andreas Bürgin als neuer Jugendleiter in die Vorstandschaft wählen. Im Zuge dessen ehrte und verabschiedete der Vorsitzende den ausscheidenden Jugendleiter Andreas Bürgin für insgesamt 17 Jahre in leitenden Funktionen beim SV Egesheim. Bürgin wurde damals direkt als stellvertretender Vorstand in den Ausschuss gewählt. Nach fünf erfolgreichen Jahren wechselte er vom zweiten Vorstand zum Beisitzer. Nach einer dreijährigen „Verschnaufspause“ von der Vorstandschaft von 2016 bis 2019 stellte sich Andreas Bürgin nochmals für zwei Jahre als Jugendleiter zur Verfügung.

Als weiteres Highlight folgte die Ehrung von Bernd Dreher für insgesamt zehn Jahre SVE-Vorstandschaft. Dreher füllte zuerst für mehrere Jahre das Amt des stellvertretenden Jugendleiters aus, bevor er Jugendleiter wurde. Beim Heuberg-Wanderpokal-Turnier 2018 in Egesheim war Bernd Dreher eine feste Größe und organisierte unter anderem das gesamte Jugendturnier bei dieser Großveranstaltung, das reibungslos funktionierte. anach wechselte er zum Beisitzer und unterstützt den SV Egesheim mit Rat und Tat.

Und das ergaben die Wahlen des Vorstands: Edgar Sauter stellt sich zwei weitere Jahre als Vorstand zur Verfügung. Die Beisitzer Petra Dreher, Manuela Stier, Nico Penz, Eugen Pressler und Steffen Rombach ließen sich für zwei weitere Jahre in Ihrem Amt bestätigen.

Der SVE zählt 110 Mitglieder. Der Kader der aktiven Mannschaft besteht aktuell aus 22 Spielern. Für die anstehende Saison 21/22 konnte der SVE ein neues Spielertrainer-Team mit Benedikt Maisch und Pascal Schneider aus Pfeffingen gewinnen. In der Jugend kooperiert der SVE mit mehreren Sportvereinen.