Feier zu „50 Jahre“ Skischule Mahlstetten

Zum 50-Jährigen Jubiläum der DSV Skischule Mahlstetten (wir berichteten) fand am vergangenen Samstag ein Festabend in der Mehrzweckhalle Mahlstetten statt. Vor rund 100 geladenen Gästen, darunter ehemalige und aktive Übungsleiter und Helfer, die derzeitige Vorstandschaft des Skiclubs sowie einige Ehrenmitglieder des Vereins, wurde Klaus Dilger von Fabian Specker, Vorstand des Skiclub Mahlstetten (SCM), zum Ehrenmitglied des Vereins ernannt.

Gemeinsam mit der Skischulleiterin Stefanie Seibt würdigte Fabian Specker den seit 50 Jahren ununterbrochenen Einsatz von Klaus Dilger als Übungsleiter in der Skischule. Die neben Klaus Dilger auf Verbandsebene bereits geehrten Routiniers Theo Sauter und Karl-Heinz Lenz wurden ebenfalls für ihre besonderen Verdienste ausgezeichnet. Die Skischule überreichte ihnen eine selbst gestaltete Urkunde in Form von mehreren Bildern, um sie an ihre Zeit in der Skischule zu erinnern.

Für ihr Engagement und ihren Einsatz in der Skischule wurden auch folgende aktive Übungsleiter mit einer Auszeichnung vom Schwäbischen Skiverband (SSV) in Bronze, Silber und Gold geehrt: SSV Bronze: Simone Dilger, Markus Eski, Tobias Hipp, Alex Kuolt, Walter Mattes, Kathrin Moser, Katja Sauter, Lena Sieger, Jana Stelter; SSV Silber: Yvonne Maute, Tanja Niebel, Daniela Wachter und SSV Gold: Edeltraud Schutzbach.

Auch Bürgermeister Benedikt Buggle würdigte den Einsatz der Übungsleiter und Helfer der Skischule Mahlstetten und deren Beitrag für das Wohl der Gemeinde. Der Vorstand Fabian Specker hob noch einmal die Bedeutung der Skischule für den gesamten Verein hervor und bekräftigte die Wichtigkeit von Aus- und Fortbildungen.

Den Auszeichnungen folgte ein Bildervortrag, bei dem die Anwesenden noch einmal die Anfänge, viele Impressionen aus Ski- und Snowboardkursen sowie Aktivitäten abseits der Piste Revue passieren lassen konnten. Eine kleine Modeschau mit allen Ski-Anzügen der letzten 50-Jahre rundete den offiziellen Teil des Abends ab. Musikalisch untermalt wurde der gesellige Abend durch den Auftritt der Öxle-Band aus Mahlstetten