Faschingsalternativtage bieten ein christliches Programm zur Fasnet an

„Time to Travel“ lautet das diesjährige Motto der christlichen Faschingsalternativtage (FAT) in der Festhalle in Meßstetten. Die Faschingsalternativtage sind für all jene geeignet, die für ein christliches Programm ohne Alkohol und ohne Verkleidung offen sind.

Seit 15 Jahren wird diese Alternative von Ehrenamtlichen aus der Jugendarbeit verschiedener Gemeindegruppen und Kirchen an sechs Abenden mitgestaltet – in diesem Jahr vom Donnerstag, 28. Februar, bis Dienstag, 5. März. Viele Teenager selbst wirken an den Abenden bei Show- und Theaterauftritten auf der Bühne mit – aber auch als Ordner, in der Küche, im Bistro, bei der Planung, den Einladungen und bei der Dekoration.

Es werden rund 400 Jugendliche erwartet. Die Hauptveranstalter der süddeutschen Gemeinschaft bieten den Teenagern und jungen Erwachsenen ein bunt gemischtes Programm: Predigt, Shows, Talent-Bühne, Filme, Sketche, Musik, ein Disco-Abend und Spiele.

Möglichkeiten zu Gebeten

Moderne Lobpreis-Musik mit Schlagzeug, Gitarren und Gesang darf nicht fehlen und trifft den Geschmack vieler Junger und älterer Besucher. Die beiden Referenten Leo und Pesche von der Jugendarbeit „Shine“ aus der Schweiz laden die jungen Leute mit persönlichen Worten bei ihrer Predigt dazu ein, Jesus Christus nachzufolgen und ihren Alltag mit Gott zu verbringen. In persönlichen Zeugnissen berichten die Teilnehmer an einem Abend, was sich in ihrem Leben verändert habe, als sie Christen wurden. Es gibt viele Möglichkeiten zu Gebeten und persönlichem Kontakten.

Am Sonntagnachmittag sind die „älteren“ Gäste, darunter viele Eltern und Großeltern der teilnehmenden Teenager, zu einem Gottesdienst mit einem der beiden Referenten und der FAT-Band eingeladen. Das Umfeld vieler gehört der evangelischen Landeskirche an.

Durch die Jugendarbeit gelingt es immer wieder, gerade durch „FAT“ kirchenferne Teenager zu erreichen und auf den christlichen Glauben neugierig zu machen. Nach dem Event finden im Anschluss einige Nachfolgeveranstaltungen statt: darunter ein Glaubens- oder Bibelkurs, aber auch Angebote für Spiel, Spaß und Gemeinschaft, sowie zu einem Einstieg in die unterschiedlichen Teen- und Jugendgruppen in der Gegend.