Faschings-Alternativ-Tage ziehen durch den Zollernalbkreis

Die Faschings-Alternativ-Tage der Süddeutschen Gemeinschaft haben erstmals mobil im Freien und an vier verschiedenen Standorten stattgefunden. Trotz der Kälte folgten der Einladung in die Gottesdienste pro Abend etwa 100 bis 150 junge Teilnehmer – ein voller Erfolg für die Veranstaltungsleitung.

Nach der Ansicht des in diesem Jahr vergleichsweise kleineren, aber aus den Vorjahren bestens miteinander vertrauten Mitarbeiterteams hat es sich gelohnt, auf unterschiedlichen Plätzen aufzutreten. Schauplätze der Faschings-Alternativ-Tage waren unter anderem Albstadt-Ebingen, Winterlingen, Balingen und Meßstetten. Dorthin kamen auch nicht kirchennahe Besucher, besonders zu den öffentlichen Plätzen in Ebingen und Balingen.

Referent Daniel Wannenwetsch vom Jugendverband „Entschieden für Christus“ war es wichtig, den Jugendlichen und jungen Erwachsenen näher zu bringen, wie wertvoll sie in den Augen ihres Schöpfers als „Gottes geliebte Kinder“ seien: „Dein Selbstwert hängt nicht davon ab, was andere über dich denken“, sagte er beim letzten Abend auf dem Schotterparkplatz neben der evangelischen Kirche in Winterlingen. „Auch wenn andere Menschen einem schaden wollen, ändert das nichts daran, wie Gott dich und mich sieht.

Wannenwetsch ermutigte seine Zuhörerinnen und Zuhörer darin, auf Jesus Christus zu vertrauen, der „für dich und mich am Kreuz gestorben ist, um unsere Verletzungen zu tragen.“ Alles, was Menschen belaste, dürften sie im Gebet zu Gott bringen. „Er möchte heilen und etwas Neues daraus machen“, sagte der Jugendprediger. Wannenwetsch erzählte davon, wie er in einer durch Mobbing persönlich sehr schwierigen Zeit durch seinen Glauben an Christus Selbstbewusstsein fand. Daher wolle er nun andere Menschen ermutigen, besonders junge Menschen, die Ausgrenzung erfahren. Aber auch für alle anderen Christen gelte: Ihr Wert hänge davon ab, dass sie ein Kind Gottes sind.

„Wir sind fest davon überzeugt, dass es ein ähnliches Projekt in Zukunft wieder geben wird – hoffentlich auch mal im Frühjahr oder im Sommer bei wärmeren Temperaturen“, sagte die Verantwortliche Annika Götz. Ihr Fazit: „Wir hatten alle mega-viel Spaß beim Durchführen, auch wenn es komplett anders ablief als sonst. Wir sind dankbar für unsere Gäste und hoffen, dass sie etwas davon mitnehmen können.”

Auch die Liveband, die Moderatorinnen sowie ehrenamtliche Seelsorger aus den Reihen verschiedener Jugendkreise zeigten sich erfreut. Sie stellten sich als „Zeit für Dich-Team“ einzeln an verschiedene Plätze und nahmen sich bewusst Zeit für Menschen mit Gesprächsbedarf, für Gebete und für den Blick für Außenstehende. Zum Abschluss bekamen alle Gottesdienstbesucher kleine Geschenktüten überreicht. So kam bei den interessierten jungen Menschen aus unterschiedlichen Orten im Zollernalbkreis in Wort und Tat spürbar die Botschaft herüber: „Du bist willkommen.“