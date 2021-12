Familie Unger-Quarleiter geht in den Ruhestand

Zum Jahresende schließt die Schwenninger Traditionsgaststätte „Landgasthof Unger-Quarleiter“ endgültig ihre Türe. Damit verliert die Heuberggemeinde ein weiteres beliebtes Gasthaus mit großer Geschichte.

An dem Platz im so genannten „Unterdorf“ stand früher die ehemalige untere Hülbe, die über Jahrzehnte als Viehtränke und Wasserversorgung für die Tierhaltungen diente. Friedrich Unger erwarb im Jahre 1955 dieses Grundstück, das direkt an der Ecke Hauptstraße/Werenwager Straße gelegen ist, von der Gemeinde. Gemeinsam mit seiner Frau Luzia Unger erbaute er 1955/1956 an diesem Standort das ehemalige „Café Unger“ mit Weinkeller. Anfangs gab es nur drei Fremdenzimmer. Aus der Ehe der Wirtsleute stammen die vier Töchter Lilli, Gerlinde, Beate und Nicole. Zwei davon sollten später in die Fußstapfen der Eltern treten.

Bereits im Jahre 1968 begann Friedrich Unger mit der Erweiterung seines Gebäudes. Es wurden weitere dreizehn Fremdenzimmer, der Saal, das Nebenzimmer, die beiden Kegelbahnen sowie Garagen geschaffen. Somit konnten bei 130 Sitzplätzen auch größere Veranstaltungen wie Hochzeiten, Fastnachtsbälle oder Vereinsversammlungen durchgeführt werden.

Der Geschäftsmann und Gastwirt wollte ein drittes Mal seinen Betrieb vergrößern. Diesmal ging es aber um ein zweites Gebäude, das etwa 500 Meter entfernt an der Hausertalstraße erstellt wurde. 1979 begann Familie Unger somit mit dem Bau des Gästehauses mit Gaststätte „Weinstube“, dem Weinkeller, einer Wohnung, weiteren Fremdenzimmern und was besonders interessant für die Gemeinde war, mit zwei Praxen für den örtlichen Zahnarzt Dr. Rainer Groschopp und den Hausarzt Dr. Peter Nowara.

Am 27. Juli 1982 verstarb Friedrich Unger im Alter von nur 51 Jahren an den Folgen eines schweren Schlaganfalles. Gattin Luzia und die älteste Tochter Lilli führten das Stammhaus, das „Café Unger“ zunächst weiter. Tochter Beate Unger-Quarleiter als gelernte Köchin und Restaurantfachfrau begann gemeinsam mit ihrem Gatten Norbert Quarleiter als gelerntem Bäcker und Küchenmeister im benachbarten Fridingen ihre Selbstständigkeit in der Gaststätte „Feuerhake“. Da es aber im elterlichen Unternehmen in Schwenningen mit inzwischen zwei getrennt voneinander zu führenden Häusern Bedarf für ein Fachehepaar gab, wechselten Beate und Norbert nach vierjähriger Selbstständigkeit und nach der Renovierung des Stammhauses „Café Unger“ zum Januar 1989 nach Schwenningen. Mutter Luzia und Schwester Lilli übernahmen damals das neue Gästehaus mit der Weinstube an der Hausertalstraße.

Das Fachehepaar Beate und Norbert benannte das Café Unger um in den „Landgasthof Unger-Quarleiter“ und blickte im Gespräch auf 33 Jahre mit vielen Höhen und Tiefen verbunden mit harter Arbeit in der Tourismusbranche und der Gastronomie zurück. Die Renovierungen umfassten die sechzehn modernen Fremdenzimmer, das Nebenzimmer, die sanitären Anlagen und die Schaffung des so beliebten und sehr gut frequentierten Pubs (Bistros). Unzählige Übernachtungsgäste wie Monteure, Soldaten oder im Sommer und Herbst Touristen nahmen das Angebot der Familie Quarleiter gerne an.

„Wir blicken auf viele Jahre mit sehr schönen Erinnerungen vor allem mit den Stammgästen zurück und nehmen voller Dankbarkeit Abschied“, sagte Beate Unger-Quarleiter. Viele örtliche Vereine hätten sich bin den letzten Wochen mit Besuchen persönlich verabschiedet.

Jetzt beginnt für die Familie ein neuer Lebensabschnitt. Das Ehepaar Quarleiter bedauert es sehr, dass es ihnen trotz dreieinhalbjähriger intensiver Suche nicht gelungen ist, einen Nachfolger zu finden, so dass es nun zur Schließung kommt. „Einige interessierte Gastronomen schauten sich unseren Betrieb an und wollten übernehmen“, so die Familie, „aber aus unterschiedlichen Gründen hat es leider nicht funktioniert.“

Jetzt hat Familie Quarleiter das Stammhaus an der Werenwager Straße zum Jahresende veräußert. Der neue Besitzer beabsichtigt nach Informationen Norbert Quarleiters Umbauarbeiten und eine Verpachtung. Es gibt also doch noch einen Lichtblick für die zahlreichen Gäste, denn, so Norbert Quarleiter „es sieht gut aus, dass die Gaststätte und der Hotelbetrieb ab Frühjahr wieder neu eröffnet werden“.