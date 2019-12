Fahrer baut Unfall mit Sommerreifen

Mit den Sommerreifen bei Eiseskälte zu schnell fahren: diese Kombination hat am Mittwochabend einen Autofahrer ins Schleudern gebracht. Er krachte laut einer Pressemitteilung der Polizei in den Gegenverkehr. Eine Frau wurde leicht verletzt.

Der Fahrer war mit seinem Mercedes gegen 18.45 Uhr auf der Kreisstraße in Richtung Heuberger Kreuz unterwegs. Der 25-Jährige verlor an einem Gefälle die Kontrolle über sein Gefährt und schleuderte seitlich in einen entgegenkommenden VW. Der wurde nach rechts von der Fahrbahn geschoben. Am VW entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 10 000 Euro, während sich der Sachschaden beim Mercedes auf circa 30 00 Euro beläuft.