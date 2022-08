Exkursion in die KZ-Gedenkstätte Schörzingen/Eckerwald

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Wir, die Klasse 9c und unser Geschichtslehrer Roger King aus der Realschule Gosheim-Wehingen, durften für einen Tag die KZ-Gedenkstätte Eckerwald in Schörzingen besuchen. Durch die Tour, welche uns Vorort von Frau Marquart-Schad gegeben wurde, konnten wir viel lernen.

Das ehemalige KZ in Schörzingen gehörte zu dem Projekt Wüste. Dort sollte eigentlich Ölschiefer abgebaut werden. Zu einer wirklichen Produktion kam es aber nie. Die 529 Namen der Verstorbenen auf den Gedenktafeln zu sehen, war für uns alle erschütternd, dennoch war es sehr interessant all das mit eigenen Augen zu sehen und so viel darüber zu hören. Außerdem durften wir einen Beitrag zur Erhaltung der übergebliebenen Ruinen im heutigen Gedenkpfad Eckerwald leisten. Es wurde zum Beispiel Moos von alten Öltanks entfernt, eine aus allen Richtungen freie Sicht auf die Ruinen verschafft und Treppen geputzt. Während wir arbeiteten, besuchte eine Familie aus Kolumbien den Gedenkpfad.

Wir alle hatten eine schöne Zeit an diesem Vormittag und freuten uns, einen Teil unserer Geschichte, auch wenn es kein schöner Teil dieser ist, für nächste Generationen und andere Interessierte aus der ganzen Welt zu erhalten.