Evangelische Gemeinde Wehingen feiert Ostern mit Anmeldung

Die Evangelische Kirchengemeinde Wehingen hat sich dafür entschieden, die Gottesdienste in der Karwoche und an Ostern wie geplant zu feiern. Der Kirchengemeinderat habe sich diese Entscheidung nicht leicht gemacht, so die Pressemitteilung von Pfarrerin Dorothee Kommer in ihrer Pressemitteilung. „Unsere Gedanken und Gebete sind bei den Menschen auf den Intensivstationen, bei den Pflegekräften, bei den Gastronomen und Einzelhändlern. Sie alle haben unsere volle Unterstützung, und wir werden alles dafür tun, dass von unseren Gottesdiensten kein Infektionsrisiko ausgeht. Auch wer sich entscheidet, in der jetzigen Situation nicht an unseren Gottesdiensten teilzunehmen, hat unser volles Verständnis. Wir wissen, dass es viele Wege gibt, das Fest der Auferstehung Jesu Christi zu feiern. Wir wissen aber auch, dass es Menschen gibt, die gerade jetzt die Gottesdienste in der Karwoche und an Ostern besonders brauchen als einen Ort, an dem sie zur Ruhe kommen und auftanken können – Menschen, die sich schon angemeldet haben für diese Gottesdienste. Für diese Menschen möchten wir an diesen Feiertagen mit unseren Gottesdiensten da sein.“