Es ist wieder Zirkuszeit in Gosheim

Überall im Gebäude der Juraschule herrscht reges Treiben an diesem Dienstagmorgen. Schüler, Lehrer und Eltern sind in und um die Schule herum aktiv. Die Zirkusprojektwoche startete am Montagmorgen und findet am Freitag in zwei Zirkusvorstellungen ihren Höhepunkt.

Nach einem gemeinsamen Einstieg in der Jurahalle geht es in einzelnen Projektgruppen los. Im Musikraum findet das Projekt „Balance“ statt. Die Kinder balancieren hier auf Fässern, auf einem Schwebebalken, auf einer großen Rolle, Hamsterrad genannt, oder auf einem Rola-Bola, einem Balancierbrett unterstützt von zwei Müttern und zeitweise von den beiden Zirkuspädagogen.

Die siebenjährige Lina übt seit Montagmorgen am Hamsterrad, um alleine darauf zu balancieren. Und tatsächlich, am Dienstag schafft sie es schon alleine, quer durch das Klassenzimmer. Im Religionsraum nebenan wird Leiterakrobatik einstudiert. Vier Leitern sollen zu einer Pyramide mit allen Kindern aufgestellt werden. Nach vielen Versuchen traut sich der achtjährige Luca die Spitze der Pyramide in fast drei Metern Höhe zu bilden und blickt stolz herunter.

Ob nun Zauberer, Clowns, Fakire, Jongleure, Raubtiere, Tänzer, Seilspringer, beim Parcours, mit Rollers, beim Trapez oder mit dem Vertikaltuch, alle freuen sich darauf, wenn es am Freitag heißt: Manege frei für den Juraschulezirkus.

Die Vorstellungen

Die beiden Zirkusaufführungen in der Jurahalle finden am Freitag, 7. Juni, um 16 und um 19 Uhr statt. Der Eintritt kostet für die Erwachsenen je 2,50 Euro und für Kinder im Alter von drei bis fünf Jahren ein Euro. Eintrittskarten können bei den Klassenlehrern der Juraschule, dem Sekretariat, in der ABC Schulecke, in den drei Kindergärten sowie an der Abendkasse erworben werden. Die Nachmittagsaufführung beginnt um 16 Uhr und die Abendvorstellung beginnt um 19 Uhr. Einlass in die zum Zirkusbau umgestaltete Jurahalle ist jeweils 30 Minuten vor Beginn der Vorstellung.

Vor und nach den Aufführungen sowie in der Pause werden in der Turn- und Festhalle kalte Getränke und „Fingerfood“ angeboten.