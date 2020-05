„Es ist 22.30 Uhr. Wir sind frei.“

Zeitzeugen haben ihre Erlebnisse auf den Todesmärschen aus den „Wüste“- Lagern (sieben Außenlager des KZ Natzweiler-Struthof zwischen Balingen und Rottweil) aufgeschrieben oder erzählt. Gertrud Graf und Eugen Michelberger beschäftigen sich mit diesen Geschichten, fügen sie zusammen und machen für die Nachwelt begreiflich, was diese Männer erleiden mussten.

Häufig werde die Aussage publiziert, die Todesmärsche aus den „Wüste“- Lagern (sieben Außenlager des KZ Natzweiler Struthof zwischen Balingen und Rottweil) hätten in der Region Ostrach bzw. in Altshausen geendet. Intensive Recherchen der letzten Jahre hätten ein anderes Bild ergeben.

Sonntag, 29. April 1945: SS-Wachmannschaften treiben KZ-Häftlinge Richtung Mittenwald und Scharnitz. Nachdem sie in elf Tagen Fußmarsch nahezu 300 Kilometer zurücklegten, erreichten Teile von Häftlingskolonnen das Gebiet um Mittenwald/Scharnitz. Sie kamen aus den sieben „Wüste“-Lagern. Auf dem langen Weg hatte sich ein Teil der Wachmannschaften abgesetzt, einigen Häftlingen war die Flucht gelungen. Die letzten Spaichinger Häftlinge waren bei Trauchgau entkommen, darunter die Luxemburger Jean-Pierre Hippert, Nicolas Birtz, Pierre Heck und Roger Ewert.

Die SS-Wachmänner Michael Reibenspies (KZ Frommern) und Leonhard Jungbluth (Führer der Wachmannschaften von Bisingen) gehörten zu den SS-Leuten, die den ursprünglichen Befehlen bis zuletzt fanatisch gehorchten. Die Häftlinge, die sie noch bewachten, stammten aus dem KZ Schömberg. Von deren Todesmarsch berichten Auguste Thibault, Michel Ribon und Jerzy Sztanka.

Auguste Thibault: „Wir durchquerten Mittenwald am Nachmittag des 29. April 1945. Michel Ribons Gruppe war später dran. Mitten in der Nacht trafen wir in Mittenwald ein. Wir waren ans Ende der Kolonne zurückgefallen, weshalb wir beschlossen, auf jeden Fall am Ortsausgang von Mittenwald zu fliehen.“ Jerzy Sztanka äußert sich nicht zu der Uhrzeit, bezieht sich aber auch auf den 29. April 1945. Die Entscheidung des Gauleiters von Tirol, Franz Hofer, verursacht dramatische Zustände in Mittenwald. In den letzten Kriegstagen führte die SS-Evakuierungstransporte mit der Eisenbahn aus Dachau und den Außenlagern Kaufering und Mühldorf Richtung Tirol, der sogenannten „Alpenfestung“ durch. Gleichzeitig erreichten Evakuierungsmärsche aus den „Wüste“-Lagern und dem KZ Spaichingen die Region an der österreichischen Grenze. Laut eines Berichts des Instituts für Zeitgeschichte der Universität Innsbruck, verweigerte der Gauleiter von Tirol, Franz Hofer, die Übernahme der Transporte. Die Kolonnen mussten wieder umkehren.

Ankunft in Mittenwald. Ein Zeitzeugenbericht aus dem Garmisch-Partenkirchener Tagblatt (April 1975): „Die Nachricht, dass die KZ`ler durch den Ort getrieben würden, hatte sich in Windeseile verbreitet. Schon war ein Brausen in der Luft, ein Geräusch, noch nie gehört. Ein Gemisch aus Stimmen, aus laut gebrüllten Befehlen (…) und einzelnen schrillen Schmerzrufen und Stöhnen. Da zog schon die Spitze des Zuges um die Ecke, in die Hauptstraße hinein. (…) Sie trieben KZ’ler durch den Ort – in einem furchtbaren Zustand. Hunderte von KZ’lern, in den dünnen Drillichanzügen, fast ohne Schuhwerk, verhungert, geschwächt (…) bewacht von Waffen-SS. Ganz brutale Hunde. Wenn einer nicht mehr konnte, schlugen sie ihm mit dem Gewehrkolben ins Kreuz oder traten ihn zusammen.(…) Sie zogen in Fünferreihen dahin, an der Spitze ein SS-Offizier, dann folgten zwei Scharführer. Und dann die Unglücklichen in ihrer dünnen, blau-weiß gestreiften Häftlingskleidung.

Die Temperatur betrug zwei Grad über Null, es wehte ein bissiger Nordwind. Mit Papier, Zeitungen, Fetzen von Lumpen hatten die Männer aus dem KZ ihre Beine, den Oberkörper umwickelt. Die entkräfteten Körper schlotterten vor Kälte hin und her. Lag einer, sprang einer der Wachen hinzu, riss ihn hoch und stieß ihn, mit dem Kolben des Gewehrs nachhelfend, in die Reihe zurück.“

Michel Ribon, Überlebender des KZ Schömberg, seit 1940 Mitglied der Maquisards (der Résistance in der Argonne), damals 23 Jahre alt: „Die Stadt hatte die Atmosphäre einer Karawanserei. Zivilisten und Männer in Uniform stapelten Koffer und Kisten auf Lastwagen und Karren. Das von der SS gestreute Gerücht ging um, dass sie (die SS), nachdem sie uns massakriert hätten, nach Österreich flüchten würden. Es begann zu schneien. Auf der Hauptstraße befanden sich Hunderte zerlumpte Deportierte, manche hinkten, waren zusammengesunken oder lagen ausgestreckt oder sterbend auf den Bürgersteigen. Viele von ihnen waren in der vergangenen Nacht aus anderen Konzentrationslagern in Viehwaggons nach Mittenwald gekommen. Gehetzt auf der Flucht hatte die SS sie in Mittenwald zurück gelassen.

Die Einwohner von Mittenwald wollten aber dieses vergiftete Geschenk nicht. Mit Glockengeläut wurden ältere Männer in Trachtenanzügen und mit Jagdgewehren und Knüppeln auf die Straße getrommelt, während sich die von den bettelnden Häftlingen bedrängten Frauen in den Häusern verbarrikadierten. Die Stadt wurde von den auf den Bürgersteigen liegenden Todkranken und Toten gesäubert und ‚die Herde der Verdammten‘ zum Stadtausgang zurückgestoßen. Selektion am Stadtausgang.“

Michel Ribon: „Mit Karabinern bewaffnete Männer führten eine Selektion durch: Karren standen bereit, auf welche die Hinkenden, die Sterbenden und die Toten gehäuft wurden, zusammengelesen wie Unrat in den Straßen der Stadt. Mein Kamerad Grétry und ich waren seit Garmisch ans Ende der Kolonne zurückgefallen (Grétry war ins KZ gekommen wegen seiner Aktivitäten als Fallschirmspringer der FAFL, Forces aériennes françaises libres). Wir hatten beschlossen, auf jeden Fall – um jeden Preis – am Ortsausgang von Mittenwald zu fliehen. Plötzlich verließen fünf oder sechs Männer, ich habe sie als Russen erkannt, die Reihen und kletterten auf eine Böschung, Schüsse fielen.

Die SS-Leute von der Nachhut eilten nach vorne, Grétry und ich sprangen über die gegenüberliegende Böschung und verharrten einige Minuten in einem Graben. Vergeblich suchten wir einen Weg durch die verschneite Gebirgslandschaft, weshalb wir wieder auf die Straße Richtung Mittenwald zogen. Eine Flotte von flüchtenden Zivilisten und Militärs zu Fuß oder mit Wagen kam uns entgegen. Zwei Offiziere hielten uns auf. Mittels des Vokabulars „Oberscharführer“ und „Mittenwald-Polizei“ versuchten wir den Offizieren klarzumachen, dass der Führer der Marschkolonne uns angeblich wegen unserer miserablen Verfassung zum Polizeiposten Mittenwald zurück geschickt habe. Angesichts des drängenden Hupens und Aufforderungen, die Straße freizugeben, ließ der Offizier von uns ab.

In Mittenwald wurden wir von Zivilisten mit Armbinden in den Festsaal eines Gebäudes eingesperrt. Wir erhielten Strohsäcke und eine Scheibe Brot. Während der Nacht wurden weitere Häftlinge zu uns in den Saal eingesperrt. Um dabei zu helfen, die Toten und Sterbenden in einen Graben zu werfen, wurden wir am Morgen herausgegriffen. Ich war schwach und befürchtete, selbst in den Graben zu fallen und dabei lebendig begraben zu werden. Anlässlich einer erneuten Rempelei jedoch packte mich Grétry am Arm, wir sprangen über den Haufen und flohen über einen Wiese Richtung Berge.

Wir schlossen uns einer Gruppe von ein paar abgehauenen Russen und zwei polnischen Juden an, stiegen den Berg hinauf und übernachteten in einer verlassenen Heuhütte auf Stroh. Am nächsten Tag erlebten wir die wiedergewonnene Freiheit im Gebirge, als Sonne und Wind die Wolken zerstreuten und die schneebedeckten Berggipfel glänzten, uns wurde das Universum geschenkt. (…) Eine amerikanische Patrouille nahm uns mit, gab uns zu essen. Als ein amerikanischer Feldwebel uns zu Fuß ins zwei oder drei Kilometer entfernte Krankenhaus nach Mittenwald schicken wollte, lehnten wir nach den Erfahrungen in der Stadt ab. Wir brachen die 16 Kilometer nach Garmisch zu Fuß auf.“

Ein Teil der Kolonne aus Schömberg wird an Mittenwald vorbeigetrieben. Jerzy Sztanka (mit seiner Familie verhaftet nach dem Aufstand in der Stadt Warschau, August 1944, 15 Jahre alt): „Wir wurden weiter über den Berg nach Mittenwald getrieben. (…) Zweimal wurden wir um den Ort geführt, zweimal denselben Weg. Die Leute warfen uns aus den Fenstern Brot zu. Die SS-Leute sagten nichts. Ich erinnere mich an Mittenwald, möglicherweise überlebte ich, dank jenen unbekannten Leuten. Aus Mittenwald wurden wir weiter getrieben. Ich war mir nicht sicher, aber es war wohl Richtung Innsbruck.“

Jerzy Sztanka: „Nachdem wir Mittenwald verlassen hatten, gingen wir über eine Straßen- und Bahnbrücke. Eine Ruhepause wurde angeordnet. Alle saßen am Straßenrand. Es fing an zu schneien. In Decken gehüllt sahen wir wie Schneemänner aus. Ich war der letzte in der Fünferreihe und so saßen wir auch im Straßengraben. Nach der Ruhepause fiel das Kommando. „Aufstehen, Aufrücken!“ Vier Häftlinge und ich standen nicht auf. Der SS-Mann am Ende der Kolonne sagte nichts. Sah er uns nicht? Oder wollte er uns nicht sehen? Er ließ uns zurück und ging der Kolonne nach. Wir warteten noch einige Zeit ab, und als die Häftlingskolonne nicht mehr zu sehen war, machten wir uns auf den Rückweg nach Mittenwald.

Wir gingen über die Brücke, die von der Gendarmerie bewacht wurde. Sie kontrollierte Kraftwagen. Es war schon finster, Lichter waren zu sehen. Die ganze Gruppe kam zum ersten Gebäude von Mittenwald. Es war ein Haus mit großem Garten, in dem drei Scheunen standen. Hier trafen wir einen Polen, der beim Bauern – Eigentümer dieses Hauses, arbeitete. Der half uns. Sie gaben uns zivile Arbeitsanzüge, zivile Mützen und Schuhe. Wir verwechselten die Scheunen und schliefen die ganze Nacht auf Tomatenpflöcken. Am nächsten Morgen gaben sie uns ein Frühstück. Ich spürte die Freiheit, aber noch nicht ganz. Das Militär hatte Lebensmittellager geöffnet und gab der Bevölkerung Konserven aus. Ich riskierte es und bekam zwei Kilogramm.

Hier erfuhr ich, dass die SS die Stadt von Ausländern säuberte. Ich ließ den Wirtsleuten eine Konservenbüchse und ging in die Berge. Seitdem weiß ich nicht, was mit den anderen Vieren geschehen ist. Ich hab sie niemals und nirgendwo getroffen. Ich ging in Richtung Garmisch-Partenkirchen. In den Bergen traf ich zehn Polen aus Arbeitslagern. Zwei Nächte saß ich mit ihnen. Am Tage, gegen Mittag, ging ich auf die Straße, die von Mittenwald nach Garmisch führt. Ich sah Kraftfahrzeuge stehen mit weißen Sternen und roten Streifen. Das war amerikanisches Militär. Es zeigte sich, dass ich auf die erste Frontlinie traf. Die Amerikaner befahlen mir, zurück in Richtung Garmisch zu gehen, was ich auch machte. Ich aß alles, was sie mir gaben, so ausgehungert war ich.

Ich kam in eine Ortschaft, deren Namen ich nicht mehr weiß. Hier war ein amerikanisches Militärlager. Die Amerikaner gaben mir ein Nachtlager. In der Nacht wurde ich sehr krank. Die Waggons wurden von schwarzen Amerikanern bewacht. Irgendjemand meldete mich und ich wurde ins Zelt des amerikanischen Feldlazaretts geholt. Ich war krank, weil ich mich überessen hatte. Die Amerikaner kurierten mich aus. Dafür bin ich sehr dankbar. Sie haben mir verboten alles zu essen. Ich durfte nur Grütze und Reis, in Wasser gekocht, ohne Fett essen. Mit einem Sanitätswagen wurde ich nach Garmisch-Partenkirchen gefahren. Hier traf ich Polen, die halfen. Zwei Wochen lang aß ich nur Grütze und Reis, wie der Arzt befohlen hatte. Und vielleicht lebe ich deshalb. Eines Tages kam mein Bruder ins Lager, wo ich mit den Polen war. Ich weinte vor Glück. (…). So hab ich meinen Bruder wiedergefunden, von dem ich glaubte, er wäre ermordet worden. (…) Nach Polen kehrten wir am 15. August 1945 zurück, wo uns die Mutter mit den jüngeren Geschwistern erwartet.“

Auguste Thibault (Résistance, 55 Jahre alt) zum Sonntag, 29. April 1945: „Am Nachmittag durchqueren wir Mittenwald. Halt zwei Kilometer dahinter, kurze Pause, Abmarsch, neuer Halt 500 Meter weiter, wieder eiliger Abmarsch, Gewehrkolbenschläge, Hunde. Jeder SS-Mann hat einen halben Liter Schnaps getrunken, Zug mit Häftlingen, der nach Garmisch fährt. Feuergefechte im Nordosten. Der Zug hält (Kranke aus Dachau) steigen aus und gehen in kleinen Schritten Richtung Mittenwald, bis sie wieder umkehren in Richtung Innsbruck. Schnee fällt, wir kommen an die österreichische Grenze und sehen ein erstes Dorf (Scharnitz). Schüsse auf beiden Seiten der Straße und vor der Kolonne, dann vorne heller Rauch; die SS-Leute nehmen ihre Koffer von den Autos, sagen uns „ihr seid frei“ und fliehen in die Wälder. Unsere Kolonne löst sich auf, Männer legen sich in den Schnee oder in Berghütten. Es ist 22.30 Uhr. Wir sind frei.“