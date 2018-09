Es bleibt bei zwei Bewerbern um die Nachfolge von Bernd Haller als Bürgermeister in Gosheim. Bis zum Montagabend, dem Ende der Bewerbungsfrist, sind keine weiteren Bewerbungen im Gosheimer Rathaus eingegangen. Damit gehen Susanne Irion, Bürgermeisterin in Holzmaden, und der Dürbheimer Andre Kielack, Leiter des Amts für Kämmerei und Gebäudemanagement im Tuttlinger Landratsamt, als einzige Kandidaten ins Rennen bei der Wahl am Sonntag, 21. Oktober. Zuvor sind am 11. Oktober um 19.30 Uhr die offizielle Kandidatenvorstellung in der Jurahalle, und am 16. Oktober am gleichen Ort ab 19 Uhr eine Podiumsdiskussion des Heuberger Boten mit den Kandidaten.