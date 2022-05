Erstkommunion in Reichenbach

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In der Pfarrkirche St. Nikolaus in Reichenbach konnten am vergangenen Sonntag Alina und Leonie Daff ihre Erstkommunion feiern. Pater Ankit Chaudhary und Gemeindereferentin Sylvia Straub feierten den Gottesdienst, musikalisch umrahmt von Alfons Huber an der Orgel und Judith Engst an der Gitarre.