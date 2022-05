Erstkommunion in Königsheim

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Marlon Wäschle und Max Denz durften am Sonntag, den 8. Mai 2022 ihre Erstkommunion in der Pfarrkirche St. Agatha in Königsheim feiern. Der Musikverein Königsheim begleitete festlich die zwei Erstkommunikanten, Pater Ankit Chaudhary, die Gemeindereferentin Sylvia Straub und die Ministranten vom Pfarrhaus zur Kirche. Bei einem wunderschön gestalteten Gottesdienst wurde gemeinsame zum Thema „Geborgen in Gottes Hand“ die Eucharistie gefeiert. Ella Frech umrahmte den Gottesdienst feierlich an der Orgel.