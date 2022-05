Erstkommunion in Gosheim

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Mittelpunkt des Festgottesdienstes unter dem Thema „Bei mir bist du groß“ stand das Evangelium vom Zöllner Zachäus, den Jesus, trotz seiner geringen Körpergröße nicht übersah, und in dessen Haus Jesus und seine Jünger schließlich zu Gast waren. Anhand von Beispielen aus dem Leben verdeutlichten die Kommunionkinder, wie in den Augen Jesu alle Menschen groß sein dürfen. Kinder, Eltern, die jeweiligen Erstkommunionteams, Chöre und Musiker haben die Festgottesdienste mitgestaltet, so dass es für die Kinder, ihre Familien und die gesamte Gemeinde ein feierlicher Festtag geworden ist.