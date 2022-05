Erstkommunion in Egesheim

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Sonntag, 1. Mai 2022, feierten Pater Ankit Chaudhary und Gemeindereferentin Sylvia Straub mit Ben Bürgin, Lena Dreher, Sophie Margiel, Lenny Reschke, Julia Swistak und Ronja Weiß die Erstkommunion in der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Egesheim. Der Musikverein Egesheim begleitete die Kinder zum Festgottesdienst, der musikalisch von Nils Mayer, Joachim und Martina Penz mitgestaltet wurde.