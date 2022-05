Erstkommunion in Bubsheim

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Unter dem Thema „In Gottes Hand geborgen“ feierten sechs Kinder am 8. Mai in der Pfarrkirche St. Jakobus Maior in Bubsheim ihre Erstkommunion. Der festliche Gottesdienst mit Pater Ankit Chaudhary und Gemeindereferentin Sylvia Straub wurde von Maria Münch und Philipp Töx musikalisch mitgestaltet.