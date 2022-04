Erstkommunion in Böttingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 24. April feierten die Kinder Davina Flad, Nico Flad, Alice Kästle, Mina Landmesser, Amelie Lehr, Nathan Villing und David Wiktor in der St. Martinus-Kirche in Böttingen ihre Erstkommunion. Der Musikverein Böttingen begleitete die Kinder, Pater Ankit und Gemeindereferentin Sylvia Straub zum feierlichen Gottesdienst, der unter dem Thema "In Gottes Händen" stand und von Nils Mayer und Harold Merkx musikalisch umrahmt wurde.