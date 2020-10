Erstkommunion in Böttingen

Am Sonntag fand in der Pfarrkirche St. Martinus in Böttingen die Erstkommunion statt. Zelebriert wurde die Feier von Pater Ankit und Gemeindereferentin Sylvia Straub. Folgende Kinder empfingen an diesem Tag erstmals die Heilige Kommunion: Lisa Brischetta, Gina Häring, Jonas Kohlberg, Leonard Mattes, Dana Palmer und Alesia Balanean.