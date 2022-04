Erstes Tischkickerturnier am Gymnasium Gosheim-Wehingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 4. April veranstaltete das Gymnasium Gosheim-Wehingen sein erstes Tischkickerturnier. Teilnehmen konnten Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 7 jeweils in Teams aus zwei Personen. Acht Teams traten gegeneinander an: drei Mädchenteams und fünf Jungenteams. Den ersten Platz belegten schließlich Emil Bauser aus der Klasse 6a und Nio Mattes aus der Klasse 7b. Für die drei besten Teams gab es Medaillen. Die Erstplatzierten bekamen außerdem einen Kickerball. Organisiert worden war das Tischkickerturnier von dem Lehrer Michael Honer. Er lobt die Fairness und die gute Stimmung der Teilnehmer.