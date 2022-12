Erste-Hilfe-Grundkurs in Wehingen

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) Kreisverband Tuttlingen bietet am Samstag, 14. Januar, in in Wehingen einen Erste-Hilfe-Grundkurs an. Der Kurs im DRK Gruppenraum in der Wiesenstraße umfasst neun Unterrischtseinheiten. Beginn ist um 8 Uhr.

Dieser Kurs ist geeignet für betriebliche Ersthelfer, Trainerlizenzen und für den Führerschein der Klassen A, A1, B, BE, L, M und T. Die Kursgebühr beträgt 50 Euro für Selbstzahler. Teilnehmer aus Betrieben können direkt über die BG abgerechnet werden.

Anmeldung über die DRK Kreisgeschäftsstelle Tuttlingen, Margarete Braun, Telefon 07461/178716, oder direkt über die Homepage www.drk-tut.de.