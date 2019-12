Erinnerungen an die gute alte Zeit

Freunde erstklassiger Blasmusik sind am Samstagabend in der Jurahalle voll auf ihre Kosten gekommen. Der Musikverein Gosheim präsentierte vor knapp 300 Zuhörern sein Jahreskonzert in Form eines Stuhlkonzerts.

Nach Wochen des intensiven Probens, inklusive eines erstmals durchgeführten Probewochenendes im November auf Schloss Ortenberg, war für die Musiker der langersehnte Moment gekommen ihr Können unter Beweis zu stellen. Bewusst verzichtete Dirigent Kletus Cologna darauf, eine Gastkapelle einzuladen. Er wollte der Jugend im Verein mehr Zeit an diesem Konzertabend gewähren.

Den Anfang machten die 13 Mädchen und Jungen der Anfängergruppe unter Leitung von Jessica Kleiner und Michelle Tantarean, mit Unterstützung von Kletus Cologna. Da diese Gruppe nicht sehr groß ist, hatte Kletus Cologna die Idee, sich Unterstützung von den Vätern, welche selbst aktive Musiker im Verein sind, zu holen. Somit sorgte die „Väter-Kind-Truppe“ für den ersten Höhepunkt des Abends mit der „Europa Hymne“. Interessant war auch das zweite Stück der Jungmusikanten: Marion Hauser erzählte das Märchen „Cinderella“ im Wechsel zur passenden Musik der Anfängergruppe. Für den großen Beifall bedankten sich die Kinder mit zwei Zugaben: dem Weihnachtslied „Gloria in Excelsis Deo“ und „Rock my Soul“. Letzteres wurde auf beeindruckende Weise von den singenden Musikkameraden Steffen Hauser, Jürgen Weber, Heiko Weiss und Michael Marquart begleitet.

Mit ihrer 35-köpfigen Jugendkapelle fuhr Dirigentin Sabine Alber im Programm fort. Charmant informierten die Ansagerinnen Nele Hermle und Anissa Kleiner ihr Publikum über die nächsten Stücke. Die Reise ging in den US-Bundesstaat Kentucky, genauer in den Ashland Park. So der Titel des Stücks, das die Stimmung in diesem Park musikalisch widerspiegelte.

Melodien aus dem „Dschungelbuch“

Weiter folgte das weltbekannte „Dschungelbuch“. Neben beschwingten Melodien wie „Probier`s mal mit Gemütlichkeit“ erweckte der „Colonel Hasthi`s Marsch“ tatsächlich das Gefühl, als ob die Elefanten gleich zur Jurahalle hereinstampfen würden, was sicherlich auch an der gelungenen musikalischen Umsetzung der Jungmusiker lag. Großer Applaus war der Beweis dafür, welchem noch die Zugabe „Normandy Beach“ folgte.

Nach der Pause brachten die mehr als 70 Musiker ihre Instrumente in Stellung. Matthias Schnitzer fungierte als sympathischer Ansager und erzählte auf vergnügliche Weise die Hintergründe des Konzertprogramms. Bei Gesprächen mit ehemaligen Musikanten wuchs der Wunsch bei den aktiven Kameraden, Stücke von früher auf der Bühne wieder aufleben zu lassen. Gesagt, getan. Den Anfang machte die feierliche Komposition „Der Festtag“ von Sepp Tanzer, die durch ihren Melodienreichtum besticht und von den Gosheimer Musikern gekonnt in Szene gesetzt wurde.

Bei „Marinarella“ von Julius Fucik ließen die Musiker das Publikum vom Urlaub träumen. Schwungvolle, beschwingte Klänge wechselten sich mit ruhigen, verspielten ab. Hierbei glänzten die Solisten Anton Alber an der Klarinette, Alexander Schneider am Flügelhorn sowie Annika Stier, Franziska Hauser und Christina Fußnegger an der Querflöte.

Es folgte die „Ungarische Fantasie Nr. 1“ von Gustav Lotter, temperamentvoll vom Blasorchester und mit exzellenten Solos von Marius Weber und Regina Hermle mit ihren Klarinetten dargeboten. Bei „Finlandia op. 26“ von Jean Sibelius brillierten insbesondere die Holzblasinstrumente, die die heimliche Hymne von Finnland sehr gut intonierten.

Es folgte „Bagatelle“ von Josef Rixner, sicherlich ein weiterer Höhepunkt des Abends. Die Zuhörer tauchten ein in die Zeit der Stummfilmkomödien mit ihrer teils schnellen teils langsamen Hintergrundmusik. Dieses technisch anspruchsvolle Stück meisterten die Gosheimer mit Bravour, wobei auch die Solistin Regina Hermle an der Klarinette und die Posaunisten Amelie Weber und Andreas Weber ihren Anteil daran hatten.

Mit dem „Alemannen-Marsch“ schafften es die ehemaligen Musikkameraden damals sogar bis ins Radio, was eine eingespielte Aufnahme des Süddeutschen Rundfunks dem Publikum bewies. Nach den Zugaben „Florentiner Marsch“ und „Cinderella“ bedankte sich das Publikum mit langanhaltendem Applaus für diesen schönen Konzertabend.