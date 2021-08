Erfrischung für Wanderer

Nun steht dieser Sommer ja nicht gerade für viele Hitzetage, dennoch können Wanderungen auf den DonauWellen-Premiumwegen ganz schön schweißtreibend sein. Um Abhilfe zu schaffen und einen besonderen Service für die Wandergäste auf dem Premiumweg „Alter Schäferweg“ bei Böttingen und Mahlstetten zu bieten, hat sich Familie Lehr aus Böttingen einen Service für alle Wandergäste auf dem Wanderweg einfallen lassen. Sie stellt in den kommenden Wochen Erfrischungsgetränke in Flaschen direkt in der kühlen Grauentalquelle am „Schäferbrunnen“ im Schäfertal für die Gäste bereit.

„Es ist ausdrücklich Selbstbedienung erwünscht, sehr gerne allerdings gegen eine Spende“, so Gerd Lehr, „wir füllen die Getränke regelmäßig auf und spenden die Einnahmen, die zusammenkommen, für einen guten Zweck in der Region. Auch die vielen Radfahrerinnen und Radfahrer, die den Weg dort kreuzen, sind herzlich zur Erfrischung eingeladen.“

Gerd Lehr kümmert sich gemeinsam mit seiner Frau Simone und den Töchtern Annika und Verena persönlich regelmäßig um den Nachschub an „seinem“ Premiumweg.

Der DonauWellen-Premiumweg „Alter Schäferweg“ im Schäfer- und Lippachtal wurde vor zwei Jahren als bisher letzter der DonauWellen-Premiumwege eröffnet und zieht enorm viele Wandergäste an, so die Donaubergland GmbH in ihrer Pressemitteilung. Die Firma SHL AG in Böttingen, deren Vorstand Gerd Lehr ist, hat die offizielle Wegepatenschaft für den Premiumweg übernommen und kümmert sich gemeinsam mit der Donaubergland GmbH, der Böttinger Albvereinsgruppe und den beiden Kommunen laufend um die Pflege des vielbegangenen Wanderweges.

Gerade in diesem Jahr erforderten die Wege aufgrund der Winterschäden und der Starkregen einen erhöhten Aufwand, so die Donaubergland GmbH.