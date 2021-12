Erfolgreiche Backaktion zu Gunsten des Hospiz Spaichingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Auch in diesem Jahr wurden von verschiedenen Mitgliedern des VdK Ortsverbandes Wehingen und weiteren Helfern Bretle (zu Hochdeutsch: Weihnachtsgebäck) gebacken. Leider konnten diese erneut nicht auf dem Wehinger Weihnachtsmarkt angeboten werden. Trotzdem waren innerhalb einer Woche alle Tüten verkauft. Durch viele zusätzliche kleine und große Spenden kam ein Erlös von 1500 Euro zu Gunsten des Hospiz am Dreifaltigkeitsberg in Spaichingen zusammen. Herr Hans-Peter Mattes (Vorsitzender des Vorstandes) und Frau Petra Sommer (Leiterin des Hospiz) freuten sich sehr über den Scheck, den die Vorsitzende Cornelia Hugger am Mittwoch, den 8. Dezember, überbringen durfte. Das Hospiz plant derzeit eine Erweiterung der Einrichtung mit einem Haus der Begegnung, Rückzugsorte für Angehörige und Trauernde und einen ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst.