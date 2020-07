EPS-Team meistert die grüne Hölle

Das Bubsheimer EPS Rennsport Team hat beim Doppel-Rennen auf der Nürburgring-Nordschleife mit guten Platzierungen überzeugt. Mit im Gepäck waren der BMW E90 325i und der Porsche Cayman 718 GT4 CS.

Das EPS-Rennsportteam um Patrick Steuer setzte den BMW nach kurzfristiger Umplanung in der Klasse SP4 ein. Mit Platz eins in der Qualifikation hatte man das Optimum erreicht.

Den Start fuhr der Neuling im Team Thomas Ardelt (Wettringen). Er überzeugte mit einem sauberen und ruhigen Start und verschaffte sich erst einmal Luft, um die Rundenzeiten auszubauen. Die Konkurrenz machte bereits früh durch Ausfall und langen Reparaturpausen schlapp. Ardelt fuhr den Stint ohne große Vorkommnisse durch, musste aber eine Runde früher in die Box kommen, da sich Kupplungsprobleme ankündigten. Nach einem Fahrerwechsel und weiteren Instruktionen übernahm Henning Deuster (Benndorf) das Steuer. In Ruhe, aber mit guten Rundenzeiten kam der Benndorfer nach seinem Stint zurück in die Box und übergab an den dritten Fahrer Christian Alexander Dannesberger, der das Rennen nach vier Stunden sicher über die Ziellinie brachte und für die dreiköpfige Fahrerbesatzung den Sieg in der Klasse SP4 holte. Teamchef Patrick Steuer: „Die Jungs haben einen kühlen Kopf bewahrt, die technischen Probleme im Rennen mit einbezogen, um die Distanz zu schaffen. Wie hart die Rennstrecke ist, hat sich bereits in den Trainings gezeigt, bei dem es schwere Unfälle gab. Es wird hart gefahren und dabei auch wirklich auf der letzten Rille gekämpft. Das geht leider nicht immer gut aus.“

Die Truppe für den Porsche Cayman GT4 CS hatte ein größeres Programm vor sich. „Alles neu und das doppelte Pensum“, lautete die Devise. Das Fahrerduo Fahrer Mark Wallenwein (Stuttgart) und Patrick Steuer (Bubsheim) musste das Training aufgrund schwerer Unfälle auf der Strecke frühzeitig unterbrechen.

Doch auch bereits nach der ersten Runde war das Qualifying schon wieder durch einen schweren Unfall ausgebremst. Um Fahrzeug und Material zu schonen beschränkte sich das Team auf zwei Mal zwei Runden. Startplatz sieben in der Klasse war das Ergebnis.

Startfahrer des Porsche Cayman GT4, Patrick Steuer, musste zu Beginn ein Ausweichmanöver hinlegen, das den Bubsheimer aber weiter in eine Lücke mitten im Feld hielt. In den ersten Kurven wurde hart und eng gekämpft, wobei Steuer einige Konkurrenten ziehen lassen musste. Aber den Anschluss an die Konkurrenz konnte er halten und wieder aufholen. Auf Position fünf liegend gab Steuer das Lenkrad an Kollege Wallenwein ab, der wegen viel Verkehr sich erstmal durchkämpfen musste. Er konnte über den gesamten Stint die Pace der Konkurrenz mithalten. Nach neun Runden kam Wallenwein dann auf Platz drei liegend wieder zurück in die Box. Dort wurde das Fahrzeug nochmals vollgetankt und die Mindeststandzeit in der Box abgezählt. Dabei passierte ein Fehler im Abzählen der Zeit. Steuer überquerte die Boxenausfahrt vier Sekunden zu früh. Das bedeutete, dass er in einer darauffolgenden Runde noch einmal durch die Box fahren musste. Dabei verlor das Team wertvolle 110 Sekunden und somit drei Plätze. Nach vier Stunden wurde das Rennen abgewunken. Platz sechs in der Klasse Cup 3 und Gesamtrang 41 waren das Endresultat. „Wir haben alles gegeben mit dem Gedanken, Morgen wieder an den Start gehen zu können. Aber dieser Fehler ist sehr ärgerlich. Aber mit der Pace sind wir nach dem ersten Rennen erstmal zufrieden,“ erklärte Steuer nach dem Boxen-Patzer mit gemischten Gefühlen.

Im Qualifying für das zweite Rennen holte Mark Wallenwein für das EPS-Rennsportteam Platz vier heraus. Beim Start des Rennens konnte Wallenwein an den ersten drei Platzierten dranbleiben. Über die GP-Strecke blieben die ersten fünf Autos nah beisammen, bis es auf die Nordschleife rausging. Doch Wallenwein blieb dran. Nach neun Runden steuerte Wallenwein die Box zum planmäßigen Stopp an. Während seines Stints hatte auch Steuer mit Verkehr und Zweikämpfen gut zu tun. Auch bei ihm kamen die Reifen durch die Zweikämpfe immer wieder an ihr Limit. Der Bubsheimer konnte aber seine Position verteidigen. Durch eine taktische Änderung blieb Steuer eine Runde länger draußen. Wallenstein fuhr im letzten Stint eine hervorragende Rundenzeit von 8:48.220 Minuten, holte nochmals zur Spitze auf und fuhr sich unter die besten fünf der Klasse Cup 3. „Die Performance von Mark dieses Wochenende war der Hammer! Wir sind von der Pace her an der Spitze dran. Rennglück gehört auf der Nordschleife allerdings auch dazu, und das hat uns nicht immer in die Karten gespielt, aber wir sind super zufrieden nach so einem spitzen Motorsport-Wochenende. Alleine die Autos ohne große Blessuren ins Ziel zu bekommen ist wichtig, wenn man sieht, was alles passiert ist mit vielen komplett zerstörten Fahrzeugen,“ resümiert Steuer.