EPS-Rennsport-Team kämpft um die Saison-Teilnahme

Corona ist das Wort, das im vergangenen Jahr am meisten gefallen ist. Auch das Bubsheimer Motorsport-Team kämpft, um den Motorsport durch die Pandemie aufrechtzuerhalten.

Das Team um Patrick Steuer hat, nach dem verfrühten Saisonende im September, einen gut gepackten Trainingskalender ausgearbeitet. Doch die Pandemie zog weitere Kreise. „Wir haben sehr viel geplant, haben große Aussicht auf Einsätze gehabt. Leider hatten die Veranstalter durch die Pandemie keine Chance“, bemerkte Steuer.

Die Tests, die so dringend gebraucht wurden, konnten nicht durchgeführt werden, und somit blieben weitere Fahrer und Partner aus. Dennoch ist die Verantwortung dem Team in Sachen Sicherheit und Gesundheit gegenüber groß, betont Steuer.

Trotz großer Enttäuschungen durch geplatzte Absprachen engagiert sich das Team weiter. Es wurde ein Testprogramm auf den Weg gebracht, das den jungen Fahrern eine Chance gab, sich zu zeigen und die eine oder andere Lehrrunde zu absolvieren.

Wegen fehlender Mittel kann die geplante Nachwuchsförderung dennoch nicht wie geplant umgesetzt werden. Gespräche mit entsprechenden Partnern und der Automobilbranche verliefen gut, jedoch gilt es sich bei einer Beobachtungsphase zu beweisen, was in der aktuellen Situation nicht ganz einfach ist und ohne finanzielle Mittel schier unmöglich erscheint.

Dabei sind es talentierte und vor allem engagierte junge Fahrer, die es verdient hätten, weiterzukommen. „In dieser doch nicht so einfachen Zeit kommen einem dann schon so manche Gedanken“, so Steuer. „Ist es der ganze Kampf wert? Oder wäre es besser, die Flinte ins Korn – wie man so schön sagt - zu werfen?“ Dennoch ist aufgeben noch keine Option für das „Schwäbische Team“.

Der Rennstall arbeitet aktuell als Entwicklungs-Team, das Fahrer weiterbildet, Setups optimiert und Daten für den GT4 Sport auswertet.

Bei Tests inklusive Coachings auf der Nordschleife und dem Hockenheimring ist das Team immer noch vertreten. In der laufenden Saison wurden beide Fahrzeuge des Bubsheimer Rennstalls eingesetzt. Dabei wurde bei einem heftigen Unfall Mitte April der BMW E90 325i so stark beschädigt, dass nur mit einem Neuaufbau das Fahrzeug zu retten gewesen wäre. „Wir haben uns nach dem schweren Unfall dazu entschieden das Fahrzeug, das an der Nordschleife der Klasse der Produktionswagen angehört, nicht mehr aufzubauen.

„Das Auto war optimal aufgebaut, das hat man nach dem Unfall gesehen. Keine der Sicherheitsfaktoren hat nachgegeben. Alles hat gehalten, und nur deshalb blieb der Fahrer bis auf ein paar leichte Blessuren nahezu unverletzt, worüber wir sehr froh sind“, erklärt Steuer erleichtert.

Das Saisonhighlight, das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring, startet für die Bubsheimer Truppe am ersten Juni-Wochenende. Einmal rund um die Uhr durch die „Grüne Hölle“. Bisher sind zwar kaum oder nur sehr wenige Zuschauer erlaubt, allerdings wird das Spektakel live im TV auf RTL Nitro zu sehen sein.

Aktuell dreht sich das Fahrerkarussell noch. Durch die Preisschlacht fiel dem schwäbischen Team auch der vierte Fahrer zum Opfer. Das Rennen wird im Normalfall mit vier Fahrern bestritten. Dennoch soll der Porsche Cayman GT4, den das Team liebevoll „Caymälion“ nennt, in der grünen Hölle seine Runden drehen.

„Wir freuen uns auf den Mythos. Es ist etwas ganz Besonderes für einen Rennfahrer, im Idealfall, im Morgengrauen die schönste Rennstrecke erleben zu dürfen“ schwärmt Steuer.