Energie einsparen egal bei welchen Energieträger

Bei ihrer ersten Zusammenkunft nach den Sommerferien, erwartete die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister im Landkreis Tuttlingen eine anspruchsvolle Tagesordnung mit vielen Herausforderungen, heißt es in der Pressemitteilung des Gemeindeverbands, Kreisverband Tuttlingen.

Ein Schwerpunktthema war hierbei die Energiekrise sowie die kommunalen Aufgaben und Möglichkeiten beim Klimaschutz. Geschäftsführer Tobias Bacher und Alexander Spreitzer von Energieagentur Schwarzwald-Baar-Heuberg referierten hierbei über das neue Klimaschutzgesetz für Baden-Württemberg.

Dabei geht es für die Kommunen insbesondere um die Stärkung der Energieeffizienz, den beschleunigten Ausbau erneuerbarer Energien und Themen der Energieeinsparung. Ein Schwerpunkt der Ausführungen betraf die Herausforderungen bei der Wärmewende. Im Gebäudesektor sind bei den Endenergieeinsparungen seit 1990 zu kaum Veränderungen verzeichnen. Eine Wärmeplanung, die aktuell unter bestimmten Voraussetzungen gefördert wird, soll hier Potentiale und technologieoffene Lösungen aufzeigen, heißt es weiter.

Ein kleiner Arbeitskreis, bestehend aus Bürgermeistern, Vertreter der ENBW sowie dem Ersten Landesbeamten Stefan Helbig haben unter dem Vorsitz des Kreisverbandsvorsitzenden Bürgermeister Rudolf Wuhrer Handlungsempfehlungen für ein gemeinsames Vorgehen in der Gasmangellage erarbeitet. Zusätzlich zu den bestehenden gesetzlichen Rahmenbedingungen wurden nunmehr für bestimmte Bereiche gemeinsame Absprachen getroffen.

Über allem steht die Überschrift „Energie einsparen egal um welchen Energieträger es sich handelt“. Der Landkreis und Gemeinden sind sich hierbei der Vorbildfunktion der öffentlichen Hand bewusst. Dabei geht es nicht nur um große Einsparpotenziale, sondern auch darum, mit Symbolhandlungen Signale an die Bevölkerung zu geben. Wenn beispielsweise auf die Weihnachtsbeleuchtung in den Gemeinden verzichtet wird, so ist damit oft kein großes Einsparpotenzial verbunden. Es ist aber ein Zeichen das zum Nachdenken und Energiesparen motivieren soll, heißt es.

Auf beleuchtete Weihnachtsbäume indessen wird man genauso wenig, wie auf beleuchtete Weihnachtsmärkte verzichten müssen. Hier waren sich alle einig, dass man bewusst gerade in schwierigen Zeiten in der Advents- und Weihnachtszeit auch Zeichen der Hoffnung und des Friedens setzen möchte.

Die Bürgermeisterrunde vereinbarte gemeinsame Richtwerte für die Temperaturen in Sport- und Mehrzweckhallen mit 16 bis 18 Grad. Bei Kulturveranstaltungen einem Musikkonzert, sollen im Einzelfall entsprechend der örtlichen Begebenheiten aber auch höhere Temperaturen möglich sein.

Zur Energieeinsparung werden Landratsamt und Rathäuser zwischen den Jahren geschlossen bleiben. Weiter werde jede Gemeinde über die Reduzierung von Öffnungszeiten oder teilweise Schließung öffentlicher Einrichtung je nach Lage nachdenken.

Einsparpotential wird auch bei der Straßenbeleuchtung gesehen. Soweit noch nicht geschehen, wird eine Reduzierung der Einschaltzeiten empfohlen. Dabei gilt es auch die örtlichen Gegebenheiten zu berücksichtigen.

Der Bund hat die Mindesttemperaturen in Kindertagesstätten und Schulen vorgegeben. Die Bürgermeisterrunde einigte sich nun auch auf Höchsttemperaturen von 22 Grad bei den Unter-Dreijährigen bis zu 20 Grad an den Schulen.

An die Energieagentur und die Energieversorger wird der dringende Appell nach einer umfassenden Öffentlichkeitsarbeit gerichtet. „Die Bevölkerung darf nicht verunsichert werden, sondern muss sich auf verlässliche und kompetente Veröffentlichungen verlassen könne“ heißt es weiter.