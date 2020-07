Endlich wieder singen

Endlich wieder mal singen! Lange hat es gedauert, bis die Sängerinnen und Sänger der (WO)Menvoices wieder einmal ihrer Lieblingsbeschäftigung nachgehen durften. Die Corona-Pause ermöglicht allerdings nur seinen Softstart, denn die Regeln sind streng: Dirigentin Gergana Hristova sitzt am Flügel, eine Plexiglasscheibe trennt sie von den Sängerinnen und Sängern, die nur registerweise und mit vorgeschriebenem Sicherheitsabstand proben dürfen. Trotz all dieser Einschränkungen war die Freude groß.. Die Konzertpläne sind Makulatur, es geht jetzt erst einmal darum, wieder in die Gänge zu kommen, um für eventuelle Veranstaltungen gerüstet zu sein. Auftreten möchte man beim hoffentlich stattfindenden 50-er-Fest im November, und auch ein Gastspiel im Altenzentrum organisieren.