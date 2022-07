Endlich wieder „schwätze und lache“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach zweijähriger Pause war es am 22. Juli endlich wieder soweit. Der Ortsverband Wehingen des Sozialverbandes VdK startete zu seinem Ausflug an den Bodensee. Unser erstes Ziel war die Gärtnersiedlung Bodensee/Hegau in Beuren an der Aach. Von der Führung durch eine der modernsten Produktionsanlagen für Paprika in Deutschland waren alle begeistert.

Besichtigen macht Hunger und so wurden anschließend die belegten Wecken und Butterbrezeln vollständig verdrückt. Mit Sekt, Saft und Bier löschten wir den Durst. Gut gestärkt ging es weiter auf die Reichenau. Bei einer Rundfahrt über die Insel erzählte uns unsere Führerin Andrea vieles zur Geschichte der Reichenau, zum Gemüsebau und der Fischerei. Bei einem Halt auf der Hochwart gab es sogar noch ein Gläschen gut gekühlten Reichenauer Müller Thurgau.

Eine herrliche Schifffahrt von der Reichenau nach Öhningen rundete das Programm ab. Mit einem guten Essen machten wir im Adler in Neuhausen ob Eck unseren Abschluss.

Alle waren sich einig: es war ein wunderschöner Tag und wir konnten endlich wieder zusammen "schwätze und lache".