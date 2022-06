Endlich läuft der Lift wieder

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Holger Sauter, 1. Vorsitzender des Ski-Clubs Egesheim, stellte in der Jahreshauptversammlung am 13. Mai mit Freude fest, dass die Vereinsaktivitäten zum Großteil wieder aufgenommen werden konnten. Neben dem Schlachtfest, und der Maiwanderung konnte auch der Lift an einigen Tagen wieder in Betrieb genommen werden, was dem Schriftführerbericht zu entnehmen war. Nur für einen Skikurs reichte die Schneelage leider nicht aus.

Bei den Wahlen gab es keine Veränderungen. Alle 13 Mitglieder der Vorstandschaft und des Ausschusses wurden unter der Wahlleitung von Gemeinderat Alexander Reiser einstimmig auf ein weiteres Amtsjahr gewählt.

In diesem Jahr erhielten zwei Personen eine Ehrung des Vereins. Albert Mayer und Thomas Bischoff erhielten zur 20-jährigen Mitgliedschaft im Ausschuss die Ehrennadel in Silber und eine Ehrenurkunde. Albert Mayer wurde in Abwesenheit geehrt. Er trat 2003 dem Ausschuss als Beisitzer bei und ist seither nicht mehr wegzudenken. Wartungen und Reparaturen des Skibobs unterliegen seiner Obhut, Arbeitseinsätze sind durch seine Gerätschaften ruck-zuck erledigt, in der Rolle des Küchenchefs kann ihm bei Festen keiner das Wasser reichen und er hat immer ein offenes Ohr für seine Vereinskameraden, Eigenschaften wofür ihn alle sehr schätzen. Thomas Bischoff trat anfangs ebenfalls dem Ausschuss als Beisitzer bei. Im Jahr 2005 übernahm er dann für vier das Amt des Sportwarts und organisierte dabei die Skikurse. Heute bringt er bei den Skikursen den Kindern das Liften bei. Er ist für die Rasenpflege um die Skihütte zuständig und übernahm kürzlich das interne Amt des Hüttenwarts. Auch bei Arbeitseinsätzen ist Thomas Bischoff stets zur Stelle und eine Stütze für den Verein.

Kassier Siegfried Stier konnte von einem gleichbleibenden Kassenstand zum Vorjahr berichten und auch die Kasse selbst befand sich in einwandfreiem Zustand, so wurde die Vorstandschaft einstimmig durch Kassenprüfer Alexander Reiser und die Versammlung entlastet.

Für das kommende Jahr werden die bekannten Aktivitäten wieder durchgeführt, nur die Freitagsbewirtung für Mitglieder wird es wie im bisherigen Stil nicht mehr geben. Der Ski-Club öffnet die Skihütte nun einmal monatlich. Dies wird entsprechend über das Amtsblatt mitgeteilt. Ab dem 18. Mai wird wieder wöchentliches Nordic-Walking unter der Leitung von Sandra Sauter-Wulfert und Thomas Bischoff angeboten.