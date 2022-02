Eltern bringen Kinder durch Parkverhalten in Gefahr

Das Parkverhalten einzelner Eltern bei der Deilinger Schule ist Thema im Deilinger Gemeinderat gewesen. Außerdem beschloss der Gemeinderat, dass eine Mitarbeiterin der Gemeinde ein Projekt zur sozialen Arbeit/Prävention in der Grundschule anbieten soll.

Um die Verkehrssicherheit bei der Grundschule zu erhöhen, fasste der Deilinger Rat den Beschluss, dass auf den vier Parkplätzen am Gehweg auf der Nordseite der Grundschule künftig nur noch Lehrkräfte und Behinderte parken dürfen.

In der Friedhofstraße wird, beginnend ab der Abzweigung Hauptstraße bis unterhalb des Kindergartens, ein absolutes Halteverbot von Montag bis Freitag von 7-13 Uhr, angeordnet. Der Polizeivollzugsdienst soll das Halteverbot stichprobenartige überwachen.

Durch das undisziplinierte Parkverhalten einzelner Eltern, so Kollegium und Elternbeirat der Grundschule, entstünden unnötige Gefährdungen der Kinder beim Bringen und Abholen am Parkplatz vor dem Eingang der Grundschule. Die Friedhofstraße, an der die Grundschule liegt, ist eine Tempo-30-Zone und es sind beiderseits Gehwege vorhanden. Vom Parkplatz der Halle zur Grundschule besteht eine sichere fußläufige Verbindung.

Es sei erfreulich, dass manche Eltern ihre Kinder selbst mit dem sogenannten „Laufbus“ zu Fuß zur Schule bringen und damit ganz praktisch Verkehrserziehung leisteten. Leider nähmen einzelne Eltern beim Ausparken auf den Parkplätzen direkt vor der Grundschule zu wenig Rücksicht auf die Kinder auf dem Gehweg, der direkt entlang der Parkplätze verläuft.

Bei Elternabenden wurde das Thema Parken bei der Grundschule schon mehrfach besprochen und darum gebeten, Rücksicht auf die Kinder zu nehmen.

Antrag auf Schulsozialarbeiterstunden

Das Kollegium und der Elternbeirat der Grundschule beantragten zudem die Bewilligung von Mitteln für Schulsozialarbeiterstunden. Einzelne Kinder hätten Schwierigkeiten im Bereich der Konzentrationsfähigkeit, im Sozialverhalten und im Regelverhalten. Auch seien einzelne Eltern immer weniger bereit, ihren Erziehungsauftrag zu erfüllen.

Eine Umfrage zur Schulsozialarbeit bei Gemeinden unter 2000 Einwohnern in der Raumschaft habe ergeben, dass die wenigsten Gemeinden in dieser Größenordnung Schulsozialarbeit anbieten. Zunächst sei es Aufgabe der Eltern, ihre Kinder so zu erziehen, dass diese beim Eintritt in die Grundschule die Grundregeln des sozialen Verhaltens in einer Klassengemeinschaft kennen und einhalten.

Der Paragraph 1 des Schulgesetzes Baden-Württemberg beinhaltet einen Erziehungs- und Bildungsauftrag der Schule. Sofern einzelne Eltern Hilfe bei der Erziehung ihrer Kinder benötigen, stellt das Kreisjugendamt Hilfsangebote zur Verfügung.

Für die Kinder-, Jugend- und Familienhilfe gibt der Landkreis Tuttlingen im Jahr 2022 20,3 Millionen Euro aus.

Eine Mitarbeiterin der Gemeinde, die bisher bei der Hausaufgaben-, Nachmittags- und Ferienbetreuung tätig ist, könnte mit Zustimmung des Gemeinderats in den einzelnen Klassen im Sachunterricht ein Projekt zur sozialen Arbeit/Prävention in der Grundschule anbieten. Projektinhalt könnte das Erklären und Vermitteln von Regeln zum sozialen Verhalten an der Schule sein.

Der Gemeinderat ermächtigt die Verwaltung ein projektbezogenes Angebot von Schulsozialarbeit mit dem Einsatz einer Mitarbeiterin der Gemeinde einzurichten. Nach dem zeitlich befristeten Projekt ist dem Gemeinderat ein Zwischenbericht zu geben.