Elfjähriges Mädchen von Auto angefahren

Ein elf Jahre altes Mädchen ist am Montagabend gegen 19.15 Uhr auf der Gosheimer Straße bei einer Kollision mit einem Auto leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war ein 46-jähriger Fahrer eines Mini auf dem breiten Gehweg entlang der Gosheimer Straße unterwegs. Der Mann fuhr mit seinem Wagen rückwärts, da er ein mitfahrendes Kind aussteigen lassen wollte. Die elf Jährige stand auf einer Grünfläche und lief rückwärts auf den Fußweg. Hier prallte das Mädchen mit dem Mini zusammen und verletzte sich leicht. Ein Rettungsdienst untersuchte das Kind und brachten es in eine Klinik. Den am Mini entstandenen Schaden beziffert die Polizei auf 1000 Euro.