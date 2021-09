Elf Menschen finden im neuen Markt in Wehingen Arbeitsplatz

Einen Tag vor der Eröffnung hatte der Wehinger Gemeinderat die Gelegenheit, den neuen Aldi-Markt in der Ortsmitte zu inspizieren. Während die Handwerker noch letzte Hand anlegten, nahmen Regionalleiter Klaus Kugler und Filial-Manager Alexander Lohr die Gelegenheit wahr, den 1093 Quadratmeter Markt vorzustellen, die Abläufe zu erklären und sich den Fragen der Räte zu stellen.

Der neue Aldi-Markt gehört zu den 1920 Filialen der Gruppe Aldi-Süd. Mit einem überarbeiteten Konzept biete der Markt, der zwar immer noch ein Discounter sei, auch Markenartikel an. Rund 1800 Artikel stehen nun in den Regalen und Auslagen. Die Kühlanlagen seien, so Klaus Kugler, klimaneutral. Neu sind die elektronischen Preisschilder, die von der Zentrale aus aktiviert werden. Beheizt wird der neue Markt dual mit einer Wärmepumpe und einer Gastherme. Regionale Anbieter, unter ihnen immer mehr Biohändler, beliefern den Obst- und Gemüsebereich. Elf Mitarbeiter in Voll- bzw. Teilzeit werden einen Arbeitsplatz finden, so Kugler.

Hinter den Verkaufskulissen wird die Ware momentan noch unter erschwerten Bedingungen - die Reichenbacher Straße ist wegen der Kanalsanierungsarbeiten noch bis ins nächste Jahr gesperrt - angeliefert und je nach Bedarf in unterschiedlichen Kühlzonen zwischengelagert. Verpackungsmaterial wird von einer Schnecke „geschluckt“ und gepresst.

Bürgermeister Gerhard Reichegger zeigte sich beeindruckt. Er sprach von einer „Bereicherung für die Region“ und überreichte Kugler das Wehinger Wappen als kleine Gabe. Alexander Lohr zeigte sich überzeugt von der „gemischten Nutzung“ des Projekts, das Einkaufen und Wohnen gut miteinander kombiniere.