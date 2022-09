Einschulungsfeier in Böttingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Für 17 Mädchen und Jungen aus Böttingen und Mahlstetten begann am Mittwoch, 14. September, die Einschulungsfeier in der Martinuskirche in Böttingen. Gemeindereferentin Sylvia Straub und Schulleiterin Sandra Müller hießen die ABC-Schützen und die zahlreich gekommenen Gäste herzlich Willkommen. Die mitgebrachte gelb leuchtende Sonnenblume stand im Mittelpunkt des Gottesdienstes und sollte Symbol einer gelingenden und schönen Schulzeit sein. Die Klasse 2 trug mit ihrer Klassenlehrerin Frau Schmidt „Die zehn besten Ausreden für nicht gemachte Hausaufgaben“ vor. Neugierig und interessiert verfolgten die neuen Schülerinnen und Schüler die lustige Vorführung. Voller Vorfreude und etwas nervös ging es dann endlich gemeinsam zur lang ersehnten ersten Schulstunde mit Klassenlehrerin Frau Sabine Nagel in die Schule. Das Kollegium der Grundschule Böttingen wünscht allen Erstklässlern eine lehrreiche und schöne Schulzeit.